Українська розвідка дізналася, що російські окупанти планують влаштувати низку провокацій та терактів на сході України на Великдень. Про це повідомляє штаб Операції об’єднаних сил в п’ятницю, 23 квітня.

Так, 25 квітня окупанти запланували низку провокацій проти України із використанням озброєння та військової техніки з нанесенням маскування, яке використовують ЗСУ. Зокрема, одна із таких провокацій має відбутися на Дебальцевському напрямку.

За даними розвідки, найманці «Союзу Добровольців Донбасу» отримали вказівки від кураторів імітувати наступ на позиції 7-ї окремої мотострілецької бригади 2-го армійського корпусу РФ «з метою руйнування інженерно-фортифікаційного обладнання перших позицій та нанесення втрат підрозділам цієї ж бригади». Не виключаються втрати і серед мирних жителів, уточнює штаб ООС.

Крім того, росіяни спланували теракти під час проведення Великодньої служби в одній із церков Московського патріархату, що призвести до масових втрат серед прихожан. Штаб ООС вважає, що це може стати приводом для введення на територію України регулярних військ Росії.

Командування ООС зазначає, що повністю дотримується Мінських домовленостей, а вину за можливу ескалацію конфлікту, загибель цивільного населення та українських військових покладає на керівництво російських військ.