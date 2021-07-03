Уночі проти 3 липня в Чорному морі зазнало лиха українське риболовецьке судно «ОД-2592». У корабля відмовив двигун, воно було знеструмлене. Наразі його вже взяв на буксир український катер морської охорони «Балаклава», вони прямують до порту Очакова.

«Катер морської охорони “Балаклава” вже взяв на буксир фелюгу, яка потерпала у відкритому морі, була знеструмлена, і наразі буксирує її до порту виходу до Очакова. Назустріч висунувся власник на іншій фелюзі. Певно, вони зустрінуться в морі», – розповіла в суботу, 3 липня, представниця Регіонального управління морської охорони Державної прикордонної служби Наталя Гуменюк у коментарі «Українській правді».

Вона пояснила, що судно було знеструмлено, тому не могло повідомити українську владу про ситуацію, що склалася, і подало сигнал порятунку.

«В таких ситуаціях справді є тільки можливість передавати сигнал порятунку. Тому вони запросили, щоб найближчі судна проінформували українську владу про потрібну їм допомогу», – сказала Гуменюк.

Натомість у Росії ще вночі повідомили про інцидент і заявили, що направили на допомогу українському судну власний ракетний катер та передали владі України інформацію про подію. Але в Міністерстві оборони України повідомили, що російські кораблі ігнорували сигнал SOS з українського судна і не наближалися до нього.

«Розповсюджена російською стороною інформація про готовність надати допомогу українському риболовецькому судну “ОД-2592”, що вночі 3 липня зазнало аварії в акваторії північно-західної частини Чорного моря поблизу Тендерівської коси, є черговим інформаційним заходом Росії. Поширення зазначеної інформації відбувалось у той час, коли судно вже буксирував корабель морської охорони ДПС України до порту приписки в Очакові», – наголосили в Головному управлінні розвідки Міноборони.

Наразі судно буксирують до українського порту, жоден із чотирьох членів екіпажу не постраждав.