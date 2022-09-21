Пошуковий інтернет-запит «мобілізація» перевищив запит «порно»

У Росії пошуковий інтернет-запит «мобілізація» перевищив запит «порно». CEO одеської IT-компанії Василь Іванов проаналізував пошукові запити та розповів, що російські чоловіки почали активно шукати в інтернеті способи, щоб уникнути мобілізації.

Як повідомило видання «Лівий берег», Василь Іванов зазначив, що під час виступу Владіміра Путіна надзвичайно зріс запит «мобілізація». За його словами, лише на Кавказі та в Республіці Тува в РФ запити відрізняються, тут в трендах досі запит «гроші».

«Червоні явно заметушилися. Поки майже вся Росія стурбована мобілізацією, тільки Тува і Кавказ цікавиться грошима. При цьому попит на Ладу не вилазить в жодному регіоні, а дивно», – написав Іванов.

Також він запостив скріни з найпоширенішими пошуковими запитами.

Зі сторінки Василя Іванова у Facebook

Зазначимо, що виступ Владіміра Путіна був запланований на вечір, 20 вересня. Перед початком анонсованого звернення в пошуковиках також дуже різко зріс запит «мобілізація». Також росіяни активно шукали, як виїхати з країни і як отримати відстрочку від армії. 20 вересня близько 18:00 індекс запитів у Google за словосполученням «Як виїхати з Росії» досяг максимуму.

Дані Google Trends станом на 18:00 20 вересня (фото УП)

У середу зранку, 21 вересня, Путін звернувся до народу та оголосив часткову мобілізацію, яка розпочинається вже сьогодні. Також він зазначив, що підтримає будь-яке рішення, яке на фіктивних референдумах про «приєднання» до Росії ухвалять жителі окупованих українських регіонів.

Зазначимо, що, за офіційними даними Генштабу ЗСУ, російські окупанти з початку повномасштабного вторгнення вже втратили в Україні понад 55 тис. військових. В Генштабі також повідомили, що РФ планує перекинути на війну в Україну десантні підрозділи з Сирії.