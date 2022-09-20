Подальші бойові дії стануть для Росії крахом, а оголошення загальної мобілізації в РФ завдасть значного удару по режиму Путіна, вважають у Головному управлінні розвідки Міноборони України.

«Оголосити загальну мобілізацію – це означає оголосити війну Україні та визнати те, що Росія є країною-агресором. Оголошення загальної мобілізації – буде значним ударом по режиму Путіна. Це означитиме визнання, що Росія не змогла виконати всі поставленні завдання, що так звана “спеціальна операція” не досягла результату і те, що йде реальна війна», – повідомили у розвідці.

За словами представника ГУР Міноборони України, керівництво РФ розуміє, що для захоплення усієї території України рано чи пізно необхідно буде залучати додаткові ресурси. За його словами, оголошення загальної мобілізації буде тільки на руку Україні. Хоча протестні настрої в Росії слабкі, але молодь не хоче йти воювати.

«Ми провели аналіз російського соціуму і бачимо, що в основному підтримують війну режиму Путіна люди, яким за 50 років, що не підуть воювати. Піде воювати молодь – 20-30 років. Через те саме оголошення загальної мобілізації буде індикатором, який покаже наскільки російський народ готовий до продовження цієї кровопролитної війни», – зазначено у повідомленні ГУР.

У розвідці повідомили, що зібрана інформація свідчить, що останнім часом у Росії дуже підвищилася мобілізаційна інформаційна риторика. За інформацією ГУР, Зюганов та інші російські політичні діячі говорять про те, що «йде війна і що російська армія не може впоратися, тож потрібно оголошувати війну і мобілізацію». При цьому вони наголошують, що доведеться вести війну не просто з Україною, а з НАТО і США, тому що вони воюють на боці України.

«Ресурс в Росії вичерпний. Ми намагатимемось завдати таких втрат, щоб ворог зрозумів, що подальші бойові дії стануть для нього крахом», – підсумував представник воєнної розвідки України.