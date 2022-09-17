РОсійська влада готує нові сили для війни в Україні

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) повідомляють про об’єднання російських адміністрацій навколо заклику до «самомобілізації». «Самомобілізацію» розгорнули на місцевому рівні, щоб надати додаткові сили російським окупантам, які воюють в Україні.

За висновками інституту, російські адміністративні чиновники об’єднуються навколо заклику лідера Чечні Рамзана Кадирова до «самомобілізації» на місцевому рівні, щоб надати додаткові сили російським військовим.

Зокрема, 16 вересня мерія Владивостока підтвердила, що міська адміністрація розсилає листи чоловікам віком від 25 до 63 років, які мають досвід військової служби та служби в запасі, а також тим, хто перебуває на військовому обліку в місцевому військовому комісаріаті у Владивостоці. Їх запрошують приєднатися до БАРС (Бойовий армійський резерв країни) або так званих добровольчих підрозділів «Тигр» (морська піхота).

У мерії наголосили, що «кожен одержувач приймає власне рішення». Водночас аналітики зауважують, що вербувальники намагаються збити з пантелику чоловіків, щоб ті подумали, що формально та юридично їх призвали. Насправді ж листи є лише запрошенням обговорити волонтерство.

Така заява мерії Владивостока також може вказувати на те, що російське муніципальне керівництво може відчувати тиск з боку федеральної влади щодо створення «добровольчих батальйонів».

Аналітики ISW зазначають, що ідею Кадирова щодо «самомобілізації» підтримали й інші регіони. Зокрема, губернатор Кіровської області Олександр Соколов оголосив, що Кіров сформував свій другий добровольчий батальйон під назвою «Широнін», і заявив, що обласний добровольчий батальйон «Вятка» вже воює в Україні.

Так званий «очільник» окупованого Криму Сергій Аксьонов 16 вересня повідомив, що Крим активізує роботу з набору добровольців. За його словами, до фінансування добровольчих батальйонів необхідною сучасною технікою нібито долучилися невідомі великі банківські установи.

Губернатор Магаданської області Сергій Носов заявив про фінансову підтримку «самомобілізації» та закликав усі регіони приєднатися.

Глави Воронезької, Чуваської та Башкирської областей також заявили про підтримку «самомобілізації» і про те, що близько 1000 добровольців з кожної з їхніх областей вже задіяні до війни в Україні.

Кемеровський губернатор Сергій Цивільов пообіцяв фінансову підтримку добровольчих батальйонів і заявив, що багато жителів Кемерова вже воюють у російській армії.

Сам Кадиров 16 вересня оголосив, що його чеченські батальйони «Ахмат» «Восток» і «Захід» перекинуті в райони Донбасу. Кадиров також оголосив, що створив ще один загін «Ахмат-1» із 2000 осіб і стверджував, що це не останній загін, який він і Чеченська Республіка сформували. Примітно, що за інформацією з відкритих джерел, кадирівські війська в Україні виконують роль так званих «загороджувальних загонів» – вони погрожують розстрілювати, а іноді і вбивають, насильно мобілізованих з «ДНР» та «ЛНР», а також російських військовослужбовців, які втікають з лінії фронту під натиском українських військ.