Сєргей Кузовлєв свого часу був ватажком так званої народної міліції «ЛНР»

Військове командування держави-терориста Росії призначило нового виконувача обов'язків начальника Південним військовим округом (ПВО). Генерала Алєксандра Дворнікова, який з квітня керує війною проти України, змінив генерал-полковник Сєргей Кузовлєв, йдеться у зведенні аналітиків американського Інституту вивчення війни (Institute for the Study of War, ISW).

Як повідомляється, інформацію про перестановки у лавах російських воєначальників нібито підтвердив глава Чечні Рамзан Кадиров, який заявив, що Кузовлєв, якого Кадиров назвав виконувачем обов'язків командувача ПВО, 23 липня відвідав Чечню із метою інспектування кадировських батальйонів «Ахмат».

Аналітики ISW зазначили, що візит генерал-полковника та інспекція кадировських сил відбулися через два дні після того, як голова Чечні оголосив, нібито ці батальйони не будуть негайно перекинуті в Україну.

Військові експерти припускають, що такі події можуть підтверджувати натяки на те, що Кадиров зіштовхується зі зростаючим тиском всередині країни. Зазначається, що 21 липня антикадирівський батальйон «Шейх Мансур» оголосив про заколот проти режиму чеченського лідера, тому Кадиров може затримати нещодавно сформовані батальйони «Ахмат» у Чечні, щоб впоратися з будь-якими «місцевими заворушеннями».

Сєргей Кузовлєв став в. о. начальника Південним військовим округом РФ. Цей топ-окупант свого часу був ватажком так званої народної міліції «ЛНР». Восени 2014 року російський окупаційний уряд сформував «2-й армійський корпус народної міліції ЛНР». Командувачем став громадянин Росії, на той момент начальник штабу 58-ї армії Південного військового округу РФ, генерал-майор Сергій Кузовлєв, зазначає сайт «Обозрєватель».

У січні 2021 року кремлівський диктатор та воєнний злочинець Владімір Путін присвоїв йому звання генерал-полковника. Раніше окупант обіймав посаду начальника штабу ПВО і з листопада 2020 року по лютий 2021-го командував російським угрупуванням у Сирії.

Раніше ЗМІ повідомляли, що міністр оборони РФ Сєргей Шойгу залишив командувати наступами окупаційних військ в Україні одразу двох високопоставлених генералів – глав так званих південного й центрального угруповань. Військові аналітики припустили, що через це командування війною опинилося під загрозою.

25 червня 2022 року в британських ЗМІ ходять чутки що Дворнікова відсторонили від командування військами вторгнення.