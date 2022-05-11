Кількість загиблих в Україні російських генералів значно перевищує показник для сучасних армій

За оцінками розвідувального управління Міністерства оборони США, за час повномасштабної війни Росії проти України українські військові ліквідували від восьми до 10 російських генералів. Про це у вівторок, 10 травня, під час виступу в комітеті Сенату з питань збройних сил повідомив голова РУМО США Скотт Берр’єр.

Американські високопосадовці уважно стежать за зростанням кількості загиблих російських генералів з огляду на надзвичайно високий показник для сучасних військових. Кількість загиблих російських генералів значно перевищує кількість американських генералів, втрачених протягом 20 років конфлікту в Афганістані, передає CNN.

Деякі американські чиновники пояснюють таку велику кількість загиблих генералів армії РФ частково розвідувальною підтримкою України з боку США. У той час інші вважають, що це пов’язано з тим, що російські генерали змушені діяти набагато глибше в зоні конфлікту, ніж зазвичай, щоб мотивувати їхні війська та примусити виконувати накази.

Загалом, Берр’єр сказав, що Україна краще готова до участі у війні у плані мотивації солдатів, навіть якщо її війська набагато менші, ніж російські сили. «Я думаю, що українці мають рацію з точки зору витривалості та того, як вони ставляться до захисту своєї нації. Я не впевнений, що російські солдати з далеких російських військових округів справді це розуміють», – зауважив Берр’єр.

За даними Генштабу ЗСУ, станом на 11 травня українські військові ліквідували понад 26 тис. особового складу армії РФ. У списку знищених такі генерали: