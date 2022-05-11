Розвідка США підтвердила ліквідацію в Україні близько 10 російських генералів
За оцінками розвідувального управління Міністерства оборони США, за час повномасштабної війни Росії проти України українські військові ліквідували від восьми до 10 російських генералів. Про це у вівторок, 10 травня, під час виступу в комітеті Сенату з питань збройних сил повідомив голова РУМО США Скотт Берр’єр.
Американські високопосадовці уважно стежать за зростанням кількості загиблих російських генералів з огляду на надзвичайно високий показник для сучасних військових. Кількість загиблих російських генералів значно перевищує кількість американських генералів, втрачених протягом 20 років конфлікту в Афганістані, передає CNN.
Деякі американські чиновники пояснюють таку велику кількість загиблих генералів армії РФ частково розвідувальною підтримкою України з боку США. У той час інші вважають, що це пов’язано з тим, що російські генерали змушені діяти набагато глибше в зоні конфлікту, ніж зазвичай, щоб мотивувати їхні війська та примусити виконувати накази.
Загалом, Берр’єр сказав, що Україна краще готова до участі у війні у плані мотивації солдатів, навіть якщо її війська набагато менші, ніж російські сили. «Я думаю, що українці мають рацію з точки зору витривалості та того, як вони ставляться до захисту своєї нації. Я не впевнений, що російські солдати з далеких російських військових округів справді це розуміють», – зауважив Берр’єр.
За даними Генштабу ЗСУ, станом на 11 травня українські військові ліквідували понад 26 тис. особового складу армії РФ. У списку знищених такі генерали:
- генерал-майор ВДВ Росії Андрєй Суховєцкий, заступник командувача 41-ї загальновійськової армії;
- генерал-майор Віталій Герасімов, перший заступник командувача 41-ї загальновійськової армії;
- генерал-майор Андрєй Колєсніков, командувач 29-ї загальновійськової армії;
- генерал-майор Олєг Мітяєв, командувач 150-ї мотострілецької дивізії;
- генерал-майор Магомед Тушаєв, командувач 141-го моторизованого полку Нацгвардії РФ;
- генерал-лейтенант Андрєй Мордвічєв, командувач 8-ї загальновійськової армії;
- генерал-лейтенант Яков Рєзанцев, командувач 49-ї загальновійськової армії Південного військового округу РФ.
- енерал-майор армії РФ Владімір Фролов, заступник командувача 8-ї армії.