У Вінниці росіяни могли влучити у завод Roshen

Російські війська атакували Вінницю 12 жовтня, є влучання по цивільному об’єкту. Про це повідомила начальниця Вінницької обласної військової адміністрації Наталія Заболотна. За її словами, на місце виїхали необхідні служби.

«У Вінниці внаслідок ворожої атаки є влучання в обʼєкт цивільної інфраструктури. Усі служби виїхали на місце. Інформація щодо наслідків уточнюється», – йдеться у повідомленні.

Згодом вона уточнила, що станом на 17:30 пожежу ліквідовано. За словами Заболотної, на місці влучання працювали понад 50 рятувальників та 13 одиниць техніки ДСНС. Начальниця Вінницької ОВА також повідомила, що постраждалих унаслідок атаки немає.

На місці влучання у Вінниці рятувальники загасили пожежу / Фото ДСНС

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За попередніми даними, під ударом опинилася кондитерська фабрика Roshen. Про це писала низка місцевих пабліків. Також у телеграм-каналах поширили фото та відео, на яких видно, що в небо здійсмається дим. Водночас у пресслужбі компанії Roshen наразі не коментували інформацію.

На фото можна побачити синю будівлю на фоні, що схоже на фабрику Roshen / Фото ДСНС

Кондитерська корпорація Roshen має виробничі підприємства у Вінниці. Зокрема, у місті працює Вінницький молочний завод Roshen, який спеціалізується на переробленні молока та виробництві молочної продукції.

Потужності Roshen уже не вперше під атакою ворога

Нагадаємо, що 27 серпня російська атака зруйнувала склади кондитерської компанії Roshen на Київщині. У компанії зазначали, що атака призвела до значних матеріальних втрат, зокрема втрати продукції, через що попередила про можливі перебої з постачанням окремих товарів. А 7 лютого ворог атакував складські потужності Roshen в Яготині, що призвело до дефіциту окремих категорій товарів, зокрема з полиць зник зефір.

24 січня російська ракета влучила в кондитерську фабрику компанії в Голосіївському районі Києва, внаслідок чого загинула працівниця підприємства.