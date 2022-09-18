Внаслідок російського теракту в Оленівці 29 липня загинули щонайменше 50 українських захисників

Окупаційна адміністрація Донецька у неділю, 18 серпня, заявила про обстріл виправної колонії в Оленівці на тимчасово окупованій військами держави-терориста Росії території Донецької області, де утримуються українські військовополонені. Про це пише NV.ua.

Зокрема, інформація про обстріл з'явилася у Telegram-каналі «штабу територіальної оборони «ДНР». Російські окупанти заявляють, що під час обстрілу загинув один український військовополонений і ще четверо отримали поранення. Уже традиційно окупаційна влада звинуватила українських військових в «обстрілі».

Інша інформація поки що відсутня. Українська сторона також не коментувала дії ворога.

Як інформував ZAXID.NET, 29 липня російські медіа повідомили про нібито обстріл колонії в окупованій Оленівці Донецької області, де утримувалися українські полонені захисники Маріуполя, серед яких і бійці полку «Азов». Російські ЗМІ писали, що загинуло щонайменше 53 українських полонених військовослужбовців. За даними Офісу генерального прокурора, внаслідок обстрілу загинуло близько 40 осіб та 130 отримали поранення.

Генштаб України спростував звинувачення РФ, що удару завдали ЗСУ. За інформацією Генштабу, росіяни намагалися приховати катування і вбивства полонених.

У Головному управлінні розвідки МО України заявили, що вибухи в Оленівці здійснили найманці ПВК «Вагнера» (Ліга) за особистим наказом номінального власника ПВК Євгена Пригожина, близького до російського президента і воєнного злочинця Владіміра Путіна.

За даними ГУР, вибухи сталися на території промзони в новозбудованому приміщенні, яке мали спеціально обладнати для військовополонених з Азовсталі. Частину захисників України перевели туди за два дні до трагедії.

Розслідувачі InformNapalm заявляють, що росіяни могли використати термобаричну зброю у колонії з українськими військовополоненими, щоб спалити полонених уві сні. Журналісти CNN, спираючись на аналіз відео та фото з колонії в Оленівці, супутникові знімки, експертні оцінки криміналістів та військових аналітиків, виключили удар системами HIMARS по в’язниці в Оленівці.

Київ вимагає від світу розслідувати події в Оленівці. Україна звернулася до Організації Об'єднаних Націй та Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ), як до гарантів домовленостей щодо захисників Азовсталі, які були узяті у полон у Маріуполі й були перевезені на окуповану РФ частину Донеччини. Через два дні після трагедії на місце намагалися потрапити співробітники Червоного Хреста, однак тоді росіяни їх не пустили. За майже два місяці від трагедії в Оленівці так і не з’явилося інформації про розслідування ООН або Червоного Хреста.