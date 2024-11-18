У ніч на понеділок, 18 листопада, Московську область намагалися атакувати безпілотники, вибухи лунали у двох районах Підмосков'я. Про це повідомив мера Москви Сєргєй Собянін.

За словами мера, вночі у Підмосков'ї зафіксували рух безпілотників, які летіли у бік Москви. Зокрема, у Раменському міському окрузі нібито відбили атаку БПЛА.

«На місці падіння уламків, за попередніми даними, руйнувань та постраждалих немає. Фахівці екстрених служб працюють на місці події», – йдеться у дописі.

Російський Telegram-канал SHOT, з посиланням на слова мешканців, зазначив, що атака відбулася близько 3:40 за місцевим часом.

Ще один безпілотник збили нібито у Павлово-Посадському міському окрузі.

Крім Москви, дрони атакували вночі 18 листопада ще 4 російських області. За даними Міноборони Росії, ППО збила загалом 59 БПЛА:

2 над територією Московської області,

45 над територією Брянської області,

6 над територією Курської області,

3 над територією Бєлгородської області,

3 над територією Тульської області.

Ураження російських об’єктів безпілотниками

В Удмуртській республіці зранку 17 листопада пролунали вибухи. Під атакою безпілотників опинився завод «Купол» у місті Іжевськ.

Також повідомляли, що українські дрони, які запустили по території російського Дагестану в межах спецоперації ГУР 6 листопада, уразили два російських фрегати класу «Гепард», які перебували у порту Каспійська.