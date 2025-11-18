Самбірський міськрайонний суд присудив пʼять років увʼязнення вчителю музики на Самбірщині Віталію Позору за смертельну ДТП. Відповідний вирок суд виніс, у понеділок, 17 листопада.

Як йдеться у матеріалах справи, Віталій Позор працював вчителем музичного мистецтва в гімназії с. Чернихів Рудківської міської ради Самбірського району. 1 грудня 2024 року Віталій Позор у стані спʼяніння кермував автомобілем Mercedes-BenzVito. Вчитель їхав дорогою села Острів, що на Самбірщині, і навпроти цвинтаря в цьому селі водій перевищив швидкість та збив двох пішоходів: жінка загинула, а чоловік отримав тяжкі травми.

У суді Віталій Позор визнав свою провину та попросив його суворо не карати, оскільки він утримує трьох неповнолітніх дітей та компенсував травмованому пішоходу матеріальну та моральну шкоду. З представницею загиблої не вдалося вийти на звʼязок, тому, за словами вчителя, він запропонував її адвокату 6500 доларів, однак адвокат відмовився, оскільки представниця загиблої не погодила.

Суддя Ігор Пташинський призначив Віталію Позору пʼять років позбавлення волі та заборонив керувати транспортними засобами на шість років. Вирок можна оскаржити в апеляції.