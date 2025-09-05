Жовківський районний суд Львівської області оштрафував доцента Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького Миколу Лапчука на 34 тис. грн за керування автомобілем в алкогольному спʼянінні.

Згідно з матеріалами справи, 15 серпня 2025 року у Дублянах патрульні зупинили автомобіль Citroën, за кермом якого був доцент Львівського ветуніверситету із явними ознаками алкогольного сп’яніння. Від Миколи Лапчука відчувався запах алкоголю, він також мав проблеми з координацією та мовленням, проте пройти медичний огляд на вимогу поліцейських він відмовився.

З’ясувалося, що це вже друге аналогічне порушення доцента протягом року: 12 листопада 2024 року водія вже штрафували за керування у стані сп’яніння.

Справу розглянув суддя Зорян Оприск і 3 вересня визнав винним Миколу Лапчука за ч. 2 ст. 130 КУпАП, призначивши покарання у вигляді 34 тис. грн штрафу з позбавленням права керувати транспортом терміном на три роки. Крім того, він має сплатити 605 гривень судового збору. Постанову ще можна оскаржити.