СБУ провела обшук у матері загиблої екс-«регіоналки» Бережної та екс-заступниці Черновецького

Олена Бережна на мітингу

До київської квартири відомої своїми проросійськими поглядами Олени Бережної, яка є матір’ю загиблої екс-нардепки Ірини Бережної, 6 листопада прийшли з обшуком працівники Служби безпеки України. Також про обшуки у своєму офісі повідомила колишня заступниця екс-голови Києва Леоніда Черновецького Ірена Кільчицька, яка є приятелькою Бережної.

Як пише «Страна» з посиланням на інформацію від Олени Бережної, сьогодні був запланований мітинг і покладання квітів до пам'ятника Ватутіну з нагоди «75-ї річниці визволення Києва від фашистів». Бережна додала, що СБУ нібито проводить обшуки і у її соратників, які також хотіли взяти участь у заході.

«Таким чином хочуть зірвати мітинг біля пам'ятника Ватутіна. Але він все одно відбудеться — туди прийдуть ветерани», – заявила Бережна.

Вона уточнила, що обшуки проводять на підставі рішення суду за статтею 110 Кримінального Кодексу (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України).

Також СБУ прийшла з обшуком до офісу юристки і екс-заступниці голови Київської міської державної адміністрації Ірени Кільчицької. Про це з посиланням на інформацію від самої Кільчицької пише сайт «Гордон». За її словами, СБУ шукають у неї докази сепаратистської діяльності матері загиблої народної депутатки Ірини Бережної Олени».

«Вони вважають, що Олена Бережна — мама загиблої Ірини Бережної (вона була моєю подругою) займається тут сепаратистською діяльністю. Мама Бережної судиться у Віденському суді за права на дитину Ірини. У цьому офісі вона складає і відправляє до суду заяви, переклади документів і так далі. В СБУ вважають, що це її офіс, і що вона тут займається сепаратистською діяльністю, що тут є зброя, антиукраїнська література та інструкції зі зміни державного ладу України», – повідомила Кільчицька.

Екс-заступниця голови КМДА вважає, що обшуки міг ініціювати бізнесмен Борис Фуксман, який є батьком дитини Ірини Бережної, і з яким Олена Бережна судиться за право опікати дитину.

Речниця СБУ Олена Гітлянська згодом повідомила, що до Кільчицької у правоохоронців претензій немає, а у Олени Бережної дійсно тривають обшуки.

«СБУ проводить низку обшуків у членів проросійської громадської організації в межах кримінального провадження ч.1 ст.109 та ч.1 ст.111 Кримінального кодексу України (державна зрада)», — сказала вона, пише «Інтерфакс-Україна».

Відповідаючи на питання про те, чи входить до переліку людей Бережна, Гітлянська відповіла ствердно. Також вона повідомила, що силовики проводять обшук в одному з приміщень, яке належить Кільчицькій і орендує Бережна.

До слова, Олена Бережна відома своїми антиукраїнськими заявами. У травні 2018 року її затримала поліція за поширення заборонених українським законодавством георгіївських стрічок.

У червні 2018 року вона виступила на російському пропагандистському каналі зі скандальною заявою, що в Україні людей примушують «вшановувати героїв-пособників Третього Рейху». А у жовтні 2018 року у Запоріжжі Олену Бережну облили зеленкою. Вона брала участь у мітингу проросійської організації «Полк Победы».