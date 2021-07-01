Селище Новгородське перейменували на Нью-Йорк

Верховна Рада перейменувала селище міського типу Новгородське в Донецькій області на Нью-Йорк. Це рішення підтримав 301 народний депутат на засіданні Верховної Ради у четвер, 1 липня.

Перейменування селища ініціювали його жителі, аби повернути йому історичну назву, а до Верховної Ради з відповідним проханням звернулася Донецька обласна військово-цивільна адміністрація.

Селище на місці сучасного Нью-Йорка на Донеччині виникло у другій половині XVIII ст. за 10 км від Торецька і 38 км від Донецька. У 1892 році в селищі заснували німецьку колонію, яку назвали Нью-Йорк. Засновниками колонії були німці меноніти з хортицьких колоній.

У радянський період 1938 року селище Нью-Йорк отримало статус селища міського типу, а у 1951 році його перейменували на Новгородське. У 2016 році місцеві мешканці ініціювали повернення селищу історичної назви Нью-Йорк й за зверненням ДОВЦА зареєстрували відповідний законопроект, а в лютому його підтримав профільний комітет Ради. Нині в Нью-Йорку проживає близько 10 тис. мешканців.