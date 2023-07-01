Міністр оборони РФ Сєргей Шойгу

Міністр оборони РФ Сєргей Шойгу наказав з 25 червня ліквідувати «вагнерівців», які залишились воювати на території України. Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації при РНБО України.

В Центрі зазначають, що відношення до «вагнерівців» на фронті «докорінно змінилось». З них створюють окремі штурмові загони «смертників» і відправляють відбивати втрачені позиції.

«Навіть якщо штурми були вдалими, ці позиції «накривають» з артилерії російської армії. За попередніми даними, тільки за дві доби втрати від такого «підходу» перевищили 50 людей», – інформує ЦПД.

Паралельно до цих процесів Кремль намагається взяти під контроль «Вагнер» в Африці та на Близькому Сході.

«Звісно, Росія не може відмовитися від такого важеля впливу в Африці як ПВК «Вагнер». Тому єдиним виходом для Кремля стає ребрендинг компанії з призначенням нових очільників. Представники російського МЗС уже попередили лідерів африканських країн, що ПВК «Вагнер» продовжить свою діяльність, але під новим керівництвом», – заявили у ЦПД.

Також повідомляється, що одного з глав «Вагнера» в Сирії та трьох високопоставлених командирів затримала російська воєнна поліція.

Так званий заколот у Росії «вагнерівці» почали ввечері 23 червня після того, як російська армія нібито вдарила по їхніх тилових таборах. Після так званих мирних домовленостей, яких було досягнуто ввечері 24 червня, «вагнерівці» розвернули свої колони в польові табори.