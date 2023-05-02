Синоптики прогнозують грози та град у Львові

Львівські синоптики оголосили штормове попередження до кінця доби вівторка, 2 травня, та вночі на середу, 3 травня. У цей час прогнозують грози, шквали та град.

«За прогнозом Львівського регіонального центру з гідрометеорології, до кінця доби 2 травня та вночі 3 травня очікується гроза, шквал 15-20 м/с, град. Мерія Львова закликає усіх зважати на прогноз погоди й бути обачними», – повідомили у Львівській міськраді.

Мешканцям нагадали правила поведінки під час грози. Якщо ви вдома – зачиніть усі вікна та двері, щоб не було протягу, бо він притягує кульову блискавку. Вимкніть з мережі усі електричні прилади, вони притягують блискавки, зокрема й телефон – є загроза влучання блискавки під час розмови.

Якщо ви на вулиці – не ховайтесь під деревами, бо вони притягують блискавки. Також є небезпека падіння важких гілок, які можуть зламатись від поривів вітру і завдати шкоди. Уникайте металевих парканів, рекламних щитів, стін, біля яких ростуть дерева, вуличних ліхтарів, металевих веж, опор електропередач і в жодному разі не розкривайте парасольки, якщо маєте її з собою – металеві прути притягують розряди.

У лісі – не ховайтеся на підвищеннях і не бігайте, будьте там, де низькі дерева. Дуб, тополя, сосна та ялина найбільше проводять розряд електрики, найменше – верба, клен та кущі. У полі – знайдіть заглиблення в землі і присядьте. Бажано, щоб це місце було сухим, бо волога земля сильніше проводить електрику.

У разі виникнення будь-яких непередбачуваних ситуацій потрібно повідомляти на «Гарячу лінію міста» за номером 1580.