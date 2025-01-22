Червоним позначене розташування лісових ділянок, які незаконно передали в приватну власність

Рясне-Руська сільська рада наприкінці своєї каденції у 2020 році передала у приватну власність 12 ділянок лісового фонду загальною площею понад 2 га на Яворівщині. Прокуратура в інтересах Львівської облради позивається до суду про повернення лісових ділянок у державну власність.

Як розповіли у середу, 22 січня, у Львівській облраді, земельні ділянки, які належать до лісового фонду Яворівського дочірнього лісогосподарського підприємства «Галсільлісу» Рясне-Руська сільська рада виділила приватним особам наприкінці своєї каденції у жовтні-листопаді 2020 року. Рясне-Руська сільська рада припинила своє існування після місцевих виборів 2020 року, а село було приєднане до Львівської територіальної громади.

У 2024 році Франківська окружна прокуратура Львова в інтересах держави в особі Львівської облради скерувала в суди низку позовів про витребування з приватної власності незаконно виділених земельних ділянок, які належать до лісового фонду Яворівського дочірнього лісогосподарського підприємства «Галсільлісу». Наразі в усіх 12 справах відкрито судові провадження, перші засідання заплановані на лютий-березень 2025 року.

«В останні дні свого існування Рясне-Руська сільрада не лише порушила законодавство, а й ошукала потенційних власників цих земельних ділянок. Бо люди, маючи землю, не зможуть скористатися правом власності на неї. Хоча по двох ділянках маємо факти перепродажу. Тож просимо суд визнати недійсними й рішення Рясне-Руської сільської ради, й наступні договори по цих ділянках, а також скасувати державну реєстрацію», – зазначив заступник начальника юридичного відділу Львівської облради Орест Гриновець.

Нагадаємо, що у жовтні-листопаді 2020 року Рясне-Руська сільрада також передала в приватну власність кільком гаражним кооперативам 15 гектарів земель території ландшафтного заказника «Торфовище Білогорща». Гаражні кооперативи в суді намагалися скасувати рішення Львівської облради про створення ландшафтного заказника. Втім суд відхилив позов кооперативів та визнав, що порушень при створенні заказника не було, а розпаювання земельних ділянок природно-заповідного фонду і безоплатна передача ділянок відбулися значно пізніше та з порушеннями.

До 2020 року Рясне-Руську сільраду очолювала Емілія Смокоровська, яка отримала три підозри за махінації з землею.

Також у 2022-2023 роках Жовківська окружна прокуратура в інтересах держави в особі Львівської облради за рішенням судів повернула 12 незаконно виділених приватним особам ділянок, які належали до земель лісового фонду та перебували в користуванні Жовківського ЛГП «Галсільліс».