У найближчі дні у Львові та у Львівській області буде тепло до 28°, водночас, майже на всій території облсті можливі короткочасні дощі. Про це інформує львівський Гідрометцентр.

У понеділок, 30 червня, синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Вночі помірні, вдень невеликі короткочасні дощі. Вітер південно-східний 3-8 м/с. Температура вночі 7-12°, вдень 15 – 20° тепла.

У вівторок, 31 травня, можлива мінлива хмарність. Вночі місцями, вдень по всій території короткочасні дощі. Вітер південно-східний 5-10 м/с. Температура вночі 5-10°, вдень 19 – 24° тепла.

У середу, 1 червня, очікується мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південно-східний 5-10 м/с. Температура вночі 6-11°, вдень 21-26° тепла.

У четвер, 2 червня, істотних опадів не прогнозують. Вітер південно-східний 5 – 10 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 23-28 ° тепла.