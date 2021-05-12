У найближчі кілька днів у Львові та області синоптики прогнозують грози та пориви вітру. На вихідних очікується гроза. Як розповіли ZAXID.NET у Львівському гідрометцентрі, температура повітря буде помірно теплою, одна побільшає дощів, а місцями можливі грози.

У середу, 12 травня, очікується тепла погода з короткочасними дощами. Температура вдень коливатиметься від 14 до 23°С.

У четвер, 13 травня, на території Львівської області прогнозують удень грози, місцями град, пориви південно-західного вітру та шквали 15–20 м/с. Температура повітря вдень становитиме до 27°С.

У п’ятницю та суботу, 14-15 травня, у Львові буде хмарно й без значних опадів. Температура вдень становитиме 12-15°С, вітер південно-західний.

У неділю й понеділок, 16-17 травня, за прогнозами синоптиків, дощів побільшає. Вітер 7-12 м/с. Впродовж дня у Львові падатиме дощ із переходом у грозу. Температура коливатиметься вдень від 12 до 19°С.