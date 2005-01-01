Скандально відомий мер Перемишля відмовився від перевиборів

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Роберт Хома чотири рази обирався мером Перемишля

Мер прикордонного міста Перемишль Роберт Хома відмовився від участі у чергових виборах. Як інформує місцевий сайт новин nowiny24.pl, про своє рішення відмовитись від виборів 54-річний Роберт Хома оголосив у вівторок, 12 червня на брифінгу.

«Я прийняв рішення про неучасть у виборах мера Перемишля. Сьогодні хочу подякувати виборцям за те, що чотири рази подарували мені довіру», – заявив Роберт Хома. Чинний мер Перемишля чотири каденції поспіль обирався мером міста – від 2002 року.

Водночас Роберт Хома заявив, що братиме участь у виборах депутатів до міської ради Перемишля.

«Хотів би у них (у виборах - ред.) взяти участь і за підтримки мешканців, маю надію, як депутат, зможу далі служити моєму місту і його мешканцям своїм досвідом», - додав Хома.

Наразі лише одна політична сила висунула кандидата на міського голову Перемишля – це правляча у Польщі партія «Право і справедливість». Від неї за крісло мера міста змагатиметься Януш Гамрищак, теперішній заступник Роберта Хоми, який працює на цій посаді вже чотири роки. Місцеві вибори у Польщі відбуться восени 2018 року.

Роберт Хома до 2007 року входив до партії «Право і справедливість». Однак був виключений з неї після того, як зізнався у співпраці із службою безпеки ПРЛ. Йдеться про те, що Хома у 1983 році підписав із СБ ПРЛ зобов’язання про співпрацю.

Мер Перемишля Роберт Хома добре відомий своїми антиукраїнськими поглядами. Зокрема під його патронатом у Перемишлі відбувались марші під час яких виголошувались антиукраїнські гасла. Роберт Хома брав активну участь у цих заходах.

17 січня 2017 року стало відомо, що Робертові Хомі СБУ заборонила в’їзд до України на 5 років «за участь в антиукраїнських заходах та розпалювання міжнаціональної ворожнечі». Згодом СБУ скасувала цю заборону.