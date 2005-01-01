Справу щодо шістьох керівників шахти «Степова» передали до суду

Внаслідок вибуху метану восьмеро працівників шахти загинули та ще 23 були травмовані

Обвинувальний акт щодо шістьох керівників та інженерно-технічних працівників ВП «Шахта «Степова» ДП «Львіввугілля», на якій торік стався вибух і призвів до смерті людей, 25 травня передали на розгляд суду.

Як встановили слідчі, «вибух стався через неналежну роботу шахтного устаткування, а саме через незабезпеченість дільниці розрахунковою кількістю повітря та електричне іскріння кабелю, який не відповідав умовам використання», - повідомляє прес-служба Нацполіції Львівщини.

Обвинувальний акт стосується шістьох керівних осіб та інженерно-технічних працівників ВП «Шахта «Степова», які на той час виконували свої посадові обов’язки.

Нагадаємо, 2 березня 2017 року близько 12:00 на шахті «Степова» ДП «Львіввугілля», що у селі Глухів Сокальського району, стався вибух метаноповітряної суміші, внаслідок якого восьмеро працівників шахти загинули та ще 23 були травмовані.

Кримінальне провадження відкрили за ч.2 ст.272 (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) КК України.

Згодом урядова комісія підтвердила, що вибух на шахті «Степова» стався внаслідок порушення правил безпеки та охорони праці.

У грудні 2017 року майстру дільниці підприємства, який на той час обіймав посаду виконувача обов’язків заступника директора з охорони праці шахти, вручено письмове повідомлення про підозру. У січні 2018 року двом керівникам дільниць та гірничому майстру, які не забезпечили належну роботу систем контролю метано-газової суміші, вентилювання дільниці шахти, не вивели працівників із небезпеки, а також не вжили заходів до знеструмлення дільниці, повідомили про підозру і обрали запобіжний захід - нічний домашній арешт. Їх відсторонили від посад.