У санкційний список потрапили компанії оборонної і морської галузей

Міністерство торгівлі США ввело експортні обмеження проти 71 юридичної особи в Росії та Білорусі. До списку, зокрема, увійшли «Центральне морське конструкторське бюро "Алмаз"», «Центральне конструкторське бюро морської техніки "Рубін"», «Авіаційний комплекс ім. С.В. Ільюшина», «Дослідно-конструкторське бюро ім. А. С. Яковлєва», повідомляє «Українська правда».

В опублікованому у федеральному реєстрі документі зазначено, що Міністерство торгівлі США вносить зміни до правил експортного контролю США (EAR), додаючи 71 юридичну особу до списку осіб, які потрапили під торгові обмеження.

Зазначається, що ці організації потрапили до списку «за придбання та спроби придбання товарів зі США для підтримки російських збройних сил».

«Ці юридичні особи діють проти інтересів нацбезпеки та зовнішньої політики США», – йдеться у документі.

Окрім вище перелічених компаній, у список також потрапили Головне управління глибоководних досліджень міністерства оборони Росії, Конструкторське бюро хімічного машинобудування (КБХМ), науково-виробничий центр «Сапсан», російська телекомунікаційна компанія «Воентелеком», Російський федеральний ядерний центр – Всеросійський науково-дослідний інститут експериментальної фізики (РФЯЦ-ВНДІЕФ), що входить до складу «Росатома», Московський інститут електромеханіки та автоматики (МІЕА) та інші підприємства.

Також до переліку включено компанію «Газпром нафта шельф», Інститут проблем передачі інформації ім. А.А. Харкевича РАН і ТОВ «Системи біологічного синтезу-СБС».

Зазначимо, що напередодні посли Євросоюзу схвалили шостий пакет санкцій проти Росії.