Біля будівлі Офісу президента України в понеділок, 14 лютого, проходить акція студентів «Якщо любиш – піди!» з вимогою відставки міністра освіти і науки Сергія Шкарлета. Як повідомила агенція «Інтерфакс-Україна», станом на 10:00 біля будівлі Офісу президента на вулиці Банковій зібралося близько 500 людей, люди продовжують прибувати.

До акції долучилися студенти Національного університету «Києво-Могилянська академія», Національного технічного університету «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Національного авіаційного університету та інших студентських спільнот України.

У руках у протестувальників плакати з написами: «Шкарлет – геть», «Чекаю, коли ти станеш колишнім», «Плагіатору не місце в уряді», «Шкарлет, пора додому», «З Днем Шкарлетина», «Тобі личить твоя відставка».

«Студентська спільнота України виходить на протест проти Сергія Шкарлета! Незважаючи на численні листи від органів студентського самоврядування провідних українських університетів прем'єр-міністру та Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій, процес відставки міністра-плагіатора не запущений», – йдеться у заяві організаторів.

Основною вимогою студентів є відставка міністра освіти та науки Сергія Шкарлета й призначення замість нього компетентного спеціаліста з бездоганною репутацією в академічному співтоваристві.

«Академічна спільнота виступає проти міністра-плагіатора від початку його призначення на посаду, а сьогодні до цієї вимоги приєднуються сотні студентів провідних українських вишів», – наголошується у заяві.

На думку організаторів протесту, Шкарлет не відповідає посаді у зв'язку з низкою причин, зокрема:

виявленням у його наукових працях плагіату;

перевищенням своїх повноважень та небажанням визнавати результати виборів президента НаУКМА;

перебуванням серед підлеглих людей, нібито пов'язаних із режимом колишнього президента Віктора Януковича та безпосередньо з колишнім міністром освіти Дмитром Табачником;

призначенням ректором НАУ Максима Луцького, який нібито підпадає під люстрацію та не має права очолювати ВНЗ.

«Наведений вище перелік аж ніяк, на превеликий жаль, не є вичерпним», – наголосили студенти.

Нагадаємо, 3 лютого під будівлею Кабінету міністрів проходив пікет, який організувало студентське самоврядування Національного університету «Києво-Могилянська академія» (НаУКМА), з вимогами відставки міністра освіти Сергія Шкарлета. Акція була пов'язана з тим, що Міносвіти оголосило повторний конкурс на зайняття посади президента цього ВНЗ, не визнавши результати виборів, у яких переміг голова Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО) Сергій Квіт. Після того, як ситуацію розглянули на зустрічі з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, Шкарлет скасував наказ про повторний конкурс.

У вересні 2021 року Комітет з етики Нацагентства із забезпечення якості вищої освіти підтвердив наявність плагіату в наукових роботах Шкарлета. Пізніше Окружний адмінсуд Києва за позовом Шкарлета до НАЗЯВО визнав незаконними дії Комітету з питань етики). До цього в ЗМІ з посиланням на антиплагіатну ініціативу «Дисергейт» з'явилася інформація про те, що в дисертації та наукових публікаціях Шкарлета виявили великі обсяги плагіату. Сам Шкарлет, ще будучи ректором Чернігівського національного технологічного університету, заперечував наявність плагіату у своїх роботах.

Верховна Рада призначила Шкарлета міністром освіти і науки України 17 грудня 2020 року. До цього, з червня 2020 року, він виконував обов’язки міністра.

З травня 2010 року він був ректором Чернігівського національного технологічного університету, обіймав цю посаду до призначення заступником міністра у червні 2020 року.