Російська субмарина Б-237 «Ростов-на-Дону» має досвід участі у військових операціях

Російська підводна субмарина «Ростов-На-Дону», яка оснащена крилатими ракетами, увійшла у Чорне море через протоку Босфор. Про це повідомля турецьке видання Hürriyet.

Повідомляється, що субмарина «Ростов-на-Дону», що входить до складу четвертої окремої бригади підводних човнів ЧФ ВМФ Росії, пройшла протоку Босфор і продовжила рух у води Чорного моря.

Примітно, що військовий підводний човен Росії супроводжував у Босфорі катер берегової охорони Туреччини.

Російська субмарина Б-237 «Ростов-на-Дону» була створена в 2014 році. З тих пір вона «відзначилась» кілька разів. У 2015 році «Ростов-на-Дону» брала участь у військовій операції РФ в Сирії і бомбардувала позиції бойовиків ІДІЛ.

У 2021 році субмарина раптово зникла з радарів НАТО. З'ясувалось, що у весь час протягом свого «зникнення» вона шпигувала за авіаносною групою Великої Британії.

Ще від початку лютого Росія почала нарощувати присутність своїх військових кораблів у Чорному морі. Зокрема, в акваторію Чорного моря прямує загін великих десантних кораблів Балтійського та Північного флотів.

Керівник Інституту Чорноморських стратегічних досліджень та головний редактор BlackSeaNews Андрій Клименко стверджує, що така кількість кораблів є безпрецедентною. Навіть у 2014 році під час операції з окупації Криму в Чорному морі було додатково максимум чотири десантні кораблі.