Згідно з рішенням суду, Лебідь буде знаходитись під цілодобовим домашнім арештом до 29 січня

Печерський районний суд Києва на засіданні і середу, 29 листопада, продовжив запобіжний захід митрополиту Української православної церкви Павлу Лебедю. Про це повідомляє «Суспільне».

Згідно з рішенням суду, Лебідь буде знаходитись під цілодобовим домашнім арештом до 29 січня. Однак сторона обвинувачення спочатку просила продовжити Павлу Лебедю запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту та покласти на нього обов'язки з'являтись до прокурора, не спілкуватись зі свідками.

Як заявив прокурор, наразі митрополита звинувачують в умисному розпалюванні ворожнечі та виправдовуванні російської агресії проти України з 2014 року. Також в образі почуттів громадян через їхні релігійні переконання.

«33 млн грн була застава. В Лебедя домашній арешт і він має прибувати до слідчого судді, не спілкуватись з свідками, носити електронний браслет. Він може впливати на свідків і потерпілих, може здійснити нові правопорушення. Прошу продовжити строк дії цих заходів на 60 діб. Він має прибувати до прокурора суду, не відлучатись без дозволу суду, не спілкуватись зі свідками», – заявив прокурор.

Водночас адвокати просили про відвід судді, через те, що він нібито ігнорує клопотання сторони захисту, та проводить засідання під час повітряної тривоги.

Нагадаємо, у квітні 2023 року СБУ оголосила митрополиту Павлу підозру за ч. 1 ст. 161 ККУ (розпалювання релігійної ворожнечі), а згодом – за ч. 1 ст. 436-2 ККУ (виправдання агресії Росії). Суд відправив Павла Лебедя під домашній арешт, а в липні 2023 року змінив запобіжний захід на тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 33 млн грн.

7 серпня митрополита Павла звільнили з-під варти: за нього внесли заставу, сума якої сягала понад 33 млн грн.