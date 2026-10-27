Йдеться про готельно-ресторанний комплекс у парку імені Михайла Чекмана

Господарський суд Хмельницької області зобов’язав Олександра та Катерину Круп демонтувати паркан, яким огородили 0,2 га території міського парку імені Михайла Чекмана навколо їхнього готельно-ресторанного комплексу. Відповідне рішення суд ухвалив у понеділок, 26 жовтня, повідомила Хмельницька обласна прокуратура.

Йдеться про територію поруч із колишнім дискоклубом «Зоряна ніч». У листопаді 2020 року будівлю придбав Олександр Крупа – син тодішньої керівниці Хмельницької обласної МСЕК Тетяни Крупи. Зараз йому належить 75% нерухомості, ще 25% – у власності його дружини Катерини Крупи.

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Після купівлі обʼєкта нові власники отримали в користування земельну ділянку, однак мали право лише на реконструкцію будівлі без зміни її цільового призначення. Натомість подружжя Круп розпочало будівництво готельно-ресторанного комплексу.

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Частина забудови вийшла за межі відведеної ділянки й опинилася на території міського парку. Самовільно зайняту територію огородили парканом завдовжки понад 230 метрів. Окрім того, під час реконструкції будівельні відходи скидали на територію природно-заповідного фонду.

Відходи з будівництва скидали на природно-заповідну територію (фото прокуратури)

Суддя Людмила Субботіна задовольнила позов прокуратури, тож Олександр і Катерина Крупи мають демонтувати незаконно встановлений паркан, повернути самовільно зайняту землю громаді та привести її до належного стану.

Як раніше повідомляв ZAXID.NET, генеральним підрядником реконструкції будівлі родини Круп у парку імені Михайла Чекмана є компанія «Поділля-Інвест Сіті» хмельницького бізнесмена Івана Прокопченка.

У 2016 році фірма одержала підряд на реконструкцію системи очищення стоків Хмельницького госпіталю ветеранів війни вартістю майже 11,7 млн грн. У 2017–2018 роках «Поділля-Інвест Сіті» отримало 6,8 млн грн за виконані роботи, однак правоохоронці встановили, що деяке обладнання було відсутнє, інше закуплялося через підконтрольні фірми з ознаками фіктивності, внаслідок чого з бюджету області привласнили 1,8 млн грн.

Дружина Івана Прокопченка у 2021–2024 роках працювала у Головному управлінні Пенсійного фонду України в Хмельницькій області та звільнилася у розпалі скандалу з незаконним збагаченням родини свого шефа – Олександра Крупи.

Нагадаємо, у 2024 році під час обшуків у екскерівниці Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи знайшли 6 млн доларів та фіктивні документи для ухиялнтів. Її відправили в СІЗО, з якого вона вийшла у вересні 2025 року, внісши 20 млн грн застави, пізніше з неї зняли електронний браслет. НАБУ встановило, що навіть після оголошення підозри родина Крупи продовжувала вивозити готівку за кордон. Йдеться про понад 2,9 млн доларів та майже 500 тис. євро.