Суд зобов’язав сина та невістку Тетяни Крупи демонтувати паркан у парку Хмельницького
Територію незаконно огородили парканом завдовжки понад 200 метрів
Господарський суд Хмельницької області зобов’язав Олександра та Катерину Круп демонтувати паркан, яким огородили 0,2 га території міського парку імені Михайла Чекмана навколо їхнього готельно-ресторанного комплексу. Відповідне рішення суд ухвалив у понеділок, 26 жовтня, повідомила Хмельницька обласна прокуратура.
Йдеться про територію поруч із колишнім дискоклубом «Зоряна ніч». У листопаді 2020 року будівлю придбав Олександр Крупа – син тодішньої керівниці Хмельницької обласної МСЕК Тетяни Крупи. Зараз йому належить 75% нерухомості, ще 25% – у власності його дружини Катерини Крупи.
Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал
Після купівлі обʼєкта нові власники отримали в користування земельну ділянку, однак мали право лише на реконструкцію будівлі без зміни її цільового призначення. Натомість подружжя Круп розпочало будівництво готельно-ресторанного комплексу.Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Частина забудови вийшла за межі відведеної ділянки й опинилася на території міського парку. Самовільно зайняту територію огородили парканом завдовжки понад 230 метрів. Окрім того, під час реконструкції будівельні відходи скидали на територію природно-заповідного фонду.
Відходи з будівництва скидали на природно-заповідну територію (фото прокуратури)
Суддя Людмила Субботіна задовольнила позов прокуратури, тож Олександр і Катерина Крупи мають демонтувати незаконно встановлений паркан, повернути самовільно зайняту землю громаді та привести її до належного стану.
Як раніше повідомляв ZAXID.NET, генеральним підрядником реконструкції будівлі родини Круп у парку імені Михайла Чекмана є компанія «Поділля-Інвест Сіті» хмельницького бізнесмена Івана Прокопченка.
У 2016 році фірма одержала підряд на реконструкцію системи очищення стоків Хмельницького госпіталю ветеранів війни вартістю майже 11,7 млн грн. У 2017–2018 роках «Поділля-Інвест Сіті» отримало 6,8 млн грн за виконані роботи, однак правоохоронці встановили, що деяке обладнання було відсутнє, інше закуплялося через підконтрольні фірми з ознаками фіктивності, внаслідок чого з бюджету області привласнили 1,8 млн грн.
Дружина Івана Прокопченка у 2021–2024 роках працювала у Головному управлінні Пенсійного фонду України в Хмельницькій області та звільнилася у розпалі скандалу з незаконним збагаченням родини свого шефа – Олександра Крупи.
Нагадаємо, у 2024 році під час обшуків у екскерівниці Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи знайшли 6 млн доларів та фіктивні документи для ухиялнтів. Її відправили в СІЗО, з якого вона вийшла у вересні 2025 року, внісши 20 млн грн застави, пізніше з неї зняли електронний браслет. НАБУ встановило, що навіть після оголошення підозри родина Крупи продовжувала вивозити готівку за кордон. Йдеться про понад 2,9 млн доларів та майже 500 тис. євро.