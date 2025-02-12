Вживати сир сулугуні варто у помірній кількості, адже він містить велику кількість солі та жирів, які шкідливі для організму

Обрати сир для приготування якоїсь страви може бути непростим завданням, адже варіантів безліч. Шеф-кухар Євген Клопотенко розповідає про особливості сулугуні та як його можна застосовувати у кулінарії.

Що таке сулугуні

Сулугуні – це традиційний грузинський розсільний сир, який виготовляють із пастеризованого коров’ячого та рідше буйволячого молока або їхньої суміші. Злегка кислуватий та помірно-солоний на смак, сулугуні має щільну та пружну консистенцію, інколи з невеликою кількістю ямочок та пустот. Колір сиру може коливатися від білого до світло-жовтого.

Щоб обрати якісний сулугуні, зверніть увагу на його консистенцію: сир не повинен бути ламким та розпадатися на крихти, а також не мати гіркуватого посмаку.

Зазвичай головка сиру сулугуні має форму плаского диска, вага якого коливається від 500 г до 1500 г.

Для чого використовують сулугуні

Сулугуні прекрасно підходить для начинки пирогів, запіканок, домашньої піци, кутабів та, звісно, хачапурі. А також для начинки фаршированої картоплі та печериць. Такий сир чудово плавиться та формує красиву, рум’яну скоринку. Часто шматочки сиру сулугуні панірують та смажать у фритюрі.

Ви можете додати такий сир до омлетів чи яєчні, гарячих бутербродів та сендвічів.

Також можна додати сулугуні до салатів, як альтернативу адигейському сиру або подавайте як нарізку.

Користь сулугуні

Серед переваг сиру виділяють високий вміст кальцію, корисного для росту та міцності кісток і зубів, а також нігтів та волосся.

Також сулугуні містить певну кількість амінокислот, корисних для імунітету, а також вітаміни А та В2 (рибофлавіну), що позитивно впливають на стан шкіри та зору.

Застереження

Вживати сир сулугуні варто у помірній кількості, адже він містить велику кількість солі та жирів, які шкідливі для організму. Крім цього, сулугуні містить лактозу. Дієтологи також рекомендують обмежити вживання сулугуні людям з хворобами нирок та сечовивідних шляхів, підвищеним холестерином та розладами травлення.