Міське озеро в Івано-Франківську – не просто мальовнича рекреаційна зона, а справжній ласий шмат для бізнесу. З кожним роком його все рясніше оточують новобудови, в яких відкривають салони краси преміум-сегмента, спортзали, ресторани та розважальні центри.

Журналістка розбиралася в інвестиційному конкурсі щодо тенісних кортів біля міського озера у Франківську. Розповідаємо, як приватний готель, будівельний майданчик та новий спортоб’єкт можуть бути пов’язані між собою.

У цій історії на прикладі одного інвестиційного конкурсу, ми з’ясовували, як законні можливості для розвитку міста можуть перетворитися на проєкти, які певним чином грають на руку бізнесу, що має зв’язки з місцевими чиновниками.

Озеро у Франківську. Фото: Дарії Нагорної

Що таке інвестиційний конкурс?

Це законна можливість для влади реалізувати важливі проєкти у співпраці з інвестором. Наприклад, на балансі міста є землі, на яких можна щось побудувати, проте в місцевому бюджеті на це грошей немає. Через конкурс влада залучає інвестора, який будує об’єкт й ділить його з громадою. Така практика розповсюджена й у Франківську, але часом ці ініціативи замість суспільної підтримки, викликають обурення та навіть фізичне протистояння мешканців.

Торік увага громади вже була прикута до інвестиційного конкурсу щодо ділянки біля водойми зі сторони Південного бульвару та вулиці Гурика. Тоді міська рада проголосувала за конкурс з пошуку інвестора для будівництва тут реабілітаційного центру для військових. Міські захисники зелених зон неабияк обурились потенційним знищенням цієї локації. Під час зустрічей з’ясувалося, що переможець нібито вже був відомий навіть до оголошення конкурсних умов та старту прийому заявок. Лобісти проєкту заявляли, що майбутні власники бізнесу на ділянці біля водойми планують спонсорувати ребцентр, але чіткої стратегії втілення проєкту громаді так і не озвучили. Тоді ситуація загострилась настільки, що дійшло до погроз активістам та навіть бійки між прихильниками й противниками зведення ребцентру й комерції на зеленій зоні. Згодом міська влада під тиском громадськості від ідеї будівництва реабілітаційного центру на березі озера відмовилась.

Скільки коштує земля біля озера

На першій береговій лінії водойми придбати земельну ділянку наразі неможливо, натомість ще можна купити поблизу – це видно на онлайн-майданчиках з продажу нерухомості, як от Rieltor.ua, OLX та DIM.RIA. Наприклад, ділянка в п’яти хвилинах ходьби розміром в 10 соток коштуватиме понад 140 тис. доларів, на 7 соток – понад 50 тис. доларів. Ціни на апартаменти з мальовничим видом можуть обійтись покупцю від 47 тис. доларів за «голу» двокімнатну квартиру без ремонту або ж до 300 тис. доларів за квартиру «під ключ».

Нерухомість тут продають як для проживання, так і для інвестування.

Вартість нерухомості поблизу озера (скрин з сайту rieltor.ua)

Конкурс з будівництва тенісних кортів біля озера

Ще взимку 2018 року виконавчий комітет міської ради затвердив умови інвестиційного конкурсу «Будівництво тенісних кортів з адміністративно-побутовим будинком на вул. Гетьмана Мазепи в м. Івано-Франківську».

Якщо коротко – інвестору пропонували одну земельну ділянку, де за його кошт мали побудувати два тенісні корти, встановити поруч трибуну, озеленити територію та звести адміністративно-побутовий будинок площею 360 м2. Далі він мав передати результат робіт місту, але що отримати натомість – прямо не йшлося.

Інформаційний стенд на місці будівництва (фото: versii.if.ua)

Наступна спроба знайти інвестора відбулась вже в серпні 2021 року, коли остаточно були затверджені умови нового інвестиційного конкурсу. Згідно з ним, площа об’єкта зросла з 0,3 до 0,5 гектара, бо додалась ще одна земельна ділянка. Також змінилася кількість тенісних кортів – їх стало п’ять – три криті та два просто неба. Організатори конкурсу прописали й тип їхнього покриття, для критих це «хард», а для відкритих – ґрунтове. Також йшлося про зведений «адміністративно-побутовий будинок (з кімнатами для дитячого та юнацького дозвілля і басейном не менше, ніж на чотири доріжки, довжиною по 25 м кожна) – 1 200 м²». Додалось ще одне приміщення – роздягальня з душем площею 90 м².

У нових умовах прописали й зиск потенційного інвестора – частина збудованого ним же об’єкта. У тексті документа про це йдеться так: «Після завершення будівництва об’єкта інвестування інвестор зобов’язаний передати два відкриті тенісні корти та окреме приміщення роздягалень з душем для відкритих тенісних кортів у власність Івано-Франківської міської територіальної громади в особі Івано-Франківської міської ради на підставі акта прийому-передачі та/або акта розподілу, підписаного сторонами. Інша частина збудованого об’єкта інвестування буде власністю інвестора».

З цього випливає, що три криті корти й приміщення з басейном набуваються саме інвестором, а громада отримує два відкриті тенісні корти й переодягальню з душем.

Навесні 2025 року спортоб’єкт для громади виглядав ось так. Фото: Дарії Нагорної

Водночас поряд розпочалось нове будівництво кортів та басейну.

Яка компанія перемогла у конкурсі

У березні 2023 року виконавчий комітет міської ради визначив переможця інвестиційного конкурсу – ним стало ТОВ «Весна-ІФ», директоркою якого є Іванна Стефінів.

Згідно з даними платформи YouControl, адреса й номер телефону фірми-переможиці повністю збігаються із контактами ТОВ «ВРС ЛТД». Товариству належить земельна ділянка під готелем «Optima Collection Парк Готель» на вулиці Мазепи – через дорогу від земельної ділянки, де ТОВ «Весна ІФ» навесні 2025 року вже почало роботи щодо зведення тенісних кортів, басейну та кімнат дозвілля за інвестиційним конкурсом. Ба більше, директорка фірми-інвестора Іванна Стефінів працює у вищезгаданому готелі як керуюча, про що йдеться як на сайті підприємства, так й у її соцмережах.

Скрин з Google Maps, на якому позначені готель та дві ділянки з інвестконкурсу

Як йдеться в YouControl, готель входить до так званої «групи родини Соловей», де одними з ключових фігур є брати Роман та Юрій. Обидва мають політичну кар’єру – у 2014 році Юрій Соловей пройшов до Верховної Ради України (на наступних не зміг переобратись). Ще раніше, у 2006 році, спільно з нинішнім міським головою Івано-Франківська Русланом Марцінківим Юрій Соловей став засновником обласного об’єднання громадян «Громадський форум Івано-Франківська». Ця організація, відповідно до даних Мін'юсту, зареєстрована на вулиці Гетьмана Мазепи 146, офіс 404. Ця адреса збігається з розташуванням готелю, співвласником якого є брат Роман Соловей – вул. Гетьмана Мазепи, 146. Ми перетелефонували до об’єднання за контактами з відкритих джерел, проте номери виявились неактивними. Також ми виявили, що зазначений в YouControl факс організації збігається з номером телефону в публікації на сторінці «Optima Парк Готелю» щодо пошуку прибиральниці.

Сам Роман у 2015 році намагався пройти до Івано-Франківської облради, а у 2020-му – до міської ради, проте отримати депутатський мандат йому так і не вдалось. Водночас із 2021 року він входить до складу виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради на громадських засадах. Підприємець вже ставав фігурантом розслідування NGL.media у тому ж році, коли журналісти розповіли, як його компанія отримувала бюджетні гроші на озеленення Івано-Франківська через підставних осіб.

У цьому ж матеріалі згадується і про готель біля озера: «Найбільш відомий він (Роман Соловей – ред.) саме через скандал з цим готелем (у тексті – «Рейкарц Парк Готель», наразі – «Optima Парк Готель» – ред.), що тягнеться ще з 2017 року, коли його звинуватили у захопленні землі поблизу із ділянкою, яка належить його фірмі ТОВ «ВРС ЛТД». Фірма будувала апарт-готель і захопила ще частину комунальної землі».

Ми помітили, що Роман Соловей увійшов до виконавчого комітету міськради саме в той день, коли там голосували за оголошення інвестиційного конкурсу на будівництво тенісних кортів поряд із «Optima Парк Готель».

Також, згідно зі протоколами засідань виконкому, він брав слово 19 серпня 2021 року – саме під час затвердження умов інвестконкурсу щодо тенісних кортів. Співвласник «Optima Парк Готелю» був присутній й на засіданні 2 березня 2023 року, коли затвердили переможця, – проте від голосування він утримався, щоб уникнути конфлікту інтересів.

Уже за рік – навесні 2024 – презентували частину кортів, обіцяну громаді. Ось як анонсувало подію одне зі франківських медіа у публікації від 12 квітня: «Жителі та гості Івано-Франківська вже цієї весни матимуть чудову нагоду займатися тенісом на свіжому повітрі. На центральному озері міста вже найближчими днями запрацюють два нові відкриті тенісні корти, доступні для всіх охочих».

Спортивний об’єкт презентувала керівниця ТОВ «Весна-ІФ» Іванна Стефінів. Вона ж і анонсувала нові роботи, що почались навесні 2025 року, а це – зведення критих тенісних кортів та басейну.

Про долю громадських кортів ми також запитали у міського голови Івано-Франківська Руслана Марцінківа. У його відповіді на наш запит йдеться, що станом на 26 травня 2025 року об'єкт «Будівництво тенісних кортів з адміністративно-побутовим будинком на вул. Гетьмана Мазепи в м. Івано-Франківську» не введений в експлуатацію.

Щоправда, місцеві мешканці, вочевидь, кортами вже користувались. Принаймні про це свідчать відгуки в Google maps.

Громаді – «ґрунт», інвестору – «хард»

У тексті умов інвестиційного договору ми помітили два різні типи покриття для тенісних кортів. Зазначимо, що у професійному спорті вони мають свої переваги й недоліки, впливають на швидкість гри та комфорт спортсменів. До прикладу, ґрунтове покриття підходить для повільніших матчів, а ось «хард» забезпечує сильніший та вищий стрибок м’яча. Корти з обидвома покриттями можуть будувати як для відкритих майданчиків, так і під накриття. На «харді» займаються професіонали, а ось «ґрунт» підходить для новачків, бо є менш травмонебезпечним та має м’якше покриття.

Ще одна велика різниця – у ціні. У розмові з нами будівельні компанії зазначили, що «ґрунт» має найменшу вартість для будівництва, вимагає регулярного поливу та постійного контролю. Таке покриття – це шар щебеню, синтетичного волокна й теніситу – керамічної цегли дрібного помелу.

«Хард» – це золота середина між ґрунтом і травою, має жорстке покриття з бетону чи асфальту, який зверху накривають спеціальними наповнювачами. Він стійкий до сонячних променів та не гниє через вологу після дощів. Тому ось такий залив корту, як на вже збудованих інвестором ґрунтових кортах для міста, йому не нашкодить.

Фото Андріана Волгіна

Відповідно до ринкових цін на тенісний корт стандартного розміру 18 на 36 метрів, покриття «хард» є удвічі дорожчим за «ґрунт», про що нам розповів експерт зі зведення кортів. З його слів, ціна ґрунтового покриття становить 40 доларів за квадратний метр, тож покриття 650 м² такого корту «під ключ» обійдеться замовнику у щонайменше 26 тис. доларів.

Ми сконтактували зі співвласником готелю й членом виконавчого комітету Романом Солов’єм та директоркою ТОВ «Optima Парк Готелю» Іванною Стефінів.

Іванна Стефінів та Роман Соловей (фото з фейсбуку та з сайту Франківського технічного університету нафти і газу, випускником якого є Роман Соловей

У телефонній розмові Роман Соловей заперечив інформацію про свій ймовірний вплив на умови інвестиційного конкурсу та на рішення про визначення переможця.

Водночас Іванна Стефінів у розмові заявила, що тенісні корти продовжать будуватися. Пояснень щодо вибору різних покриттів для бізнесу інвестора та для громади вона не надала.

Щодо зв’язку з Романом Солов’єм, який міг впливати на рішення виконавчого комітету на користь ТОВ «Весна-ІФ», вона відповіла: «Для чого вам це запитання? Наскільки для вас є необхідним, як журналісту, вникати в родинні, глибинні, підприємницькі різного роду такі моменти? Є об’єкт, який будується, згідно з договором. Хто кого знає, хто з ким співпрацює – яка у вас компетенція ставити мені ці запитання? Як це може впливати на роботу об’єкта, де я є найманим працівником не перший рік? І на роботу іншого проєкту, який у процесі будівництва відкрито, ви це все бачите».

У копії інвестиційного договору, який міська рада нам надіслала, йдеться, що після завершення будівництва генпідрядник-інвестор зобов’язаний: «надати не менше 15% часу для безкоштовного користування закритими тенісними кортами з метою задоволення потреб ДЮСШ Івано-Франківської міської територіальної громади (при орієнтовному графіку роботи закритих тенісних кортів з 8:00 до 22:00 щодня) та не менше 15% часу для безкоштовного користування басейном з метою задоволення потреб ДЮСШ Івано-Франківської міської територіальної громади (при орієнтовному графіку роботи басейну з 8:00 до 22:00 щодня), уклавши відповідні договори протягом 30 днів з моменту введення об’єкта інвестування в експлуатацію».

Також ТОВ «Весна-ІФ» має створити 30 робочих місць та щорічно сплачувати до бюджету Івано-Франківської міської територіальної громади податки у розмірі двох мільйонів гривень. Іванна Стефінів на наше запитання, коли ж Франківськ отримає ґрунтові корти, відповіла наступне: «Запитайтеся міста, коли вони готові будуть їх прийняти».

Щоправда, і криті тенісні корти, і ґрунтові входять до одного об’єкта й тільки після завершення його будівництва останні будуть передані у власність громади, про що і йдеться в домовленості між інвестором та міськрадою. У відповідь на наш запит міський голова повідомив, що станом на 26 травня цьогоріч тенісні корти з адміністративно-побутовим будинком на вул. Гетьмана Мазепи не введені в експлуатацію.

Інформаційний стенд на місці будівництва. Фото: Дарії Нагорної

Коментар експерта

Експерт з проблемних питань містобудування Георгій Могильний розповів нам, що після завершення будівництва інвестор може отримати й землю під об’єктами. Так, з моменту оформлення права власності на побудовані об'єкти будь-яка особа отримує пріоритетне право викупити землю у власність або взяти її в оренду без земельних торгів, як це передбачено частиною 2 статті 134 Земельного кодексу.

«Чи будуть якісь махінації з викупом, на кшталт заниження ціни, наразі нічого сказати не можу. Але йому немає сенсу викуповувати, бо доцільніше буде взяти в оренду. Землі для закладів спорту за правилами нормативної оцінки йдуть з коефіцієнтом 0.5. Для порівняння: заклади торгівлі та інших комерційних об'єктів мають коефіцієнт 2.5, про що можна дізнатись у методиці нормативної грошової оцінки земельних ділянок», – зазначив він.

Георгій Могильний також додав, що у випадку оренди землі, вона може бути довгостроковою: «І вона буде постійно поновлюватися, бо у нього буде право власності на нерухомість. Якщо (власник – ред.) продасть будівлі — право оренди без рішення міськради перейде до нового власника».

Поки цей матеріал готувався до публікації, почалось зведення басейну та критих кортів, які належатимуть інвестору.

Матеріал створено в межах програми «Школа журналістських розслідувань» від освітньої ініціативи Kyiv Media School.