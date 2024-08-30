Баклажани – це універсальний овоч, який можна додати практично до будь-якої страви. У теплому салаті його смак відкривається по-новому.

Інгредієнти:

баклажани (2 середні) — 700 г;

олія – 2 ст. л.;

сіль за смаком;

солодкий перець – 1 шт.;

помідор – 2-3 шт.;

коріандр — ⅓ ч. л.;

хмелі-сунелі – ½ ч. л.;

червона цибуля – 0,5 шт.;

гірчиця у зернах – 2 ст. л.

Спосіб приготування:

Помийте та почистіть 2 середні баклажани від шкірки та поріжте прямокутними брусочками до 1 см товщиною. Смажте баклажани на олії протягом 3-5 хвилин, посоліть за смаком. Поріжте солодкий перець соломкою та додайте до баклажанів. Смажте ще 5 хвилин.

Поріжте помідори на смужки та додайте до овочів. Додайте коріандру, хмелі-сунелі, перемішайте. Викладіть овочі у глибоку тарілку. Поріжте соломкою червону цибулю та додайте її до салату. Заправте салат гірчицею у зернах і подавайте, пише шеф-кухар Євген Клопотенко.