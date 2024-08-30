Рецепти
Теплий салат з баклажанами. Рецепт дня0
До теми
- М'ясні котлети з баклажанами. Рецепт дня ZAXID.NET
- Смажені баклажани зі сметаною. Рецепт дня ZAXID.NET
- Фарширований батон у духовці. Рецепт дня ZAXID.NET
Баклажани – це універсальний овоч, який можна додати практично до будь-якої страви. У теплому салаті його смак відкривається по-новому.
Інгредієнти:
Помийте та почистіть 2 середні баклажани від шкірки та поріжте прямокутними брусочками до 1 см товщиною. Смажте баклажани на олії протягом 3-5 хвилин, посоліть за смаком. Поріжте солодкий перець соломкою та додайте до баклажанів. Смажте ще 5 хвилин.
Поріжте помідори на смужки та додайте до овочів. Додайте коріандру, хмелі-сунелі, перемішайте. Викладіть овочі у глибоку тарілку. Поріжте соломкою червону цибулю та додайте її до салату. Заправте салат гірчицею у зернах і подавайте, пише шеф-кухар Євген Клопотенко.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter