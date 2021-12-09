Тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін анонсувала введення санкцій проти корупціонерів з України. Про це вона заявила на антикорупційній конференції «Сім років антикорупційної реформи» в Києві, повідомляє «Громадське» в четвер, 9 грудня.

«Сьогодні о 17:30 послухайте дуже важливе оголошення від нас. Ці санкції продемонструють нашу позицію відносно корупціонерів. Ви, напевно, когось із цього списку дізнаєтеся», — сказала Квін.

Про кого саме йдеться та інших деталей Крістіна Квін не повідомила. Однак, як зазначає «Громадське», вона згадувала про справи стосовно Віктора Медведчука та Ігоря Коломойського.

Зазначимо, що Сполучені Штати Америки 9 грудня, у Міжнародний день боротьби з корупцією, проведуть віртуальний «Саміт лідерів за демократію». У ньому візьме участь також і Україна.