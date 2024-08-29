Бельгійські вафлі уже давно стали одним з улюблених сніданків кожного. Просто, швидко і смачно.

Інгредієнти:

борошно – 200 г;

вершкове масло – 120 г;

цукор – 50 г;

яйця – 2 шт.;

молоко – 150 мл;

цукор ванільний – 10 г;

розпушувач – 1 ч. л.

Спосіб приготування:

У велику миску розбийте яйця, додайте до них цукру, ванільного цукру та збийте вінчиком або міксером до білого кольору. Додайте до яєць розм’якшене вершкове масло та все перемішайте, пише шеф-кухар Євген Клопотенко.

У миску до рідких інгредієнтів поступово додайте борошна, розпушувача і розмішайте. Влийте теплого молока і ще раз гарно перемішайте тісто. Воно має бути консистенції густої сметани. Дайте тісту постояти 20 хв.

Розігрійте вафельницю та збризніть її антипригарним спреєм або протріть поверхню для смаження ватним тампоном, змоченим у рослинній олії. Ложкою викладіть тісто у вафельницю та випікайте 5-7 хв, залежно від потужності конкретно вашого прибору.