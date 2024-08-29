Тісто на бельгійські вафлі. Рецепт дня0
Бельгійські вафлі уже давно стали одним з улюблених сніданків кожного. Просто, швидко і смачно.
Інгредієнти:
Спосіб приготування:
У велику миску розбийте яйця, додайте до них цукру, ванільного цукру та збийте вінчиком або міксером до білого кольору. Додайте до яєць розм’якшене вершкове масло та все перемішайте, пише шеф-кухар Євген Клопотенко.
У миску до рідких інгредієнтів поступово додайте борошна, розпушувача і розмішайте. Влийте теплого молока і ще раз гарно перемішайте тісто. Воно має бути консистенції густої сметани. Дайте тісту постояти 20 хв.
Розігрійте вафельницю та збризніть її антипригарним спреєм або протріть поверхню для смаження ватним тампоном, змоченим у рослинній олії. Ложкою викладіть тісто у вафельницю та випікайте 5-7 хв, залежно від потужності конкретно вашого прибору.