Трамп встановив Путіну ультиматум

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп встановив російському диктатору Владіміру Путіну крайній строк для досягнення перемир’я з Україною – до кінця квітня. Про це у п’ятницю, 11 квітня, повідомив американський новинний сайт Axios з посиланням на власні джерела.

Як вказує Axios Дональд Трамп розчарований відсутністю суттєвих результатів щодо досягнення миру між Росією та Україною. Він також заявив, що розлючений коментарями Владіміра Путіна щодо України.

Джерело Axios, ознайомлене з ситуацією, розповіло, що якщо до кінця квітня не буде досягнуто припинення вогню, Трамп може ввести додаткові санкції проти Росії або через виконавчу владу, або звернувшись до Конгресу з проханням ухвалити нове законодавство щодо санкційних обмежень.

«Ми дізнаємося досить скоро, за кілька тижнів, а не місяців, чи серйозно Росія ставиться до миру, чи ні. Я сподіваюся, що так», – цитує Axios заяву держсекретаря Марко Рубіо, озвучену минулого тижня на полях саміту НАТО в Брюсселі.

Нагадаємо, 11 березня у Саудівській Аравії відбулась зустріч американської та української делегацій. Під час перемовин Україна висловила готовність до повного припинення вогню вздовж всієї лінії фронту строком на 30 днів.

18 березня між президентом США Дональдом Трампом та російським диктатором Владіміром Путіним відбулась телефонна розмова. Однак Путін погодився лише на 30-денне припинення ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури.

19 березня під час телефонної розмови Дональда Трампа та Володимира Зеленського український президент також висловив готовність припинити удари по енергетичних об’єктах.

Також Україна, Росія та США домовились унеможливити атаки на комерційні судна у Чорному морі.