Треба негайно звільнити та покарати силовиків за покривання корупції в ОПК, – Наливайченко

Суспільство12 березня2241
Треба негайно звільнити та покарати силовиків за покривання корупції в ОПК, – Наливайченко
фото ukranews.com
Валентин Наливайченко

Кандидат у Президенти України Валентин Наливайченко вимагає термінового проведення засідання парламенту та звільнення керівників силових відомств, причетних до покривання корупції в оборонно-промисловому комплексі.

Так він відреагував на вчорашню публікацію частини журналістського розслідування Дениса Бігуса, у якому наведені факти підкупів силовиків та протиправного затягування слідства.

«Парламент має невідкладно провести засідання і заслухати керівників силових відомств. Вони мають бути негайно звільнені та понести покарання за покривання корупції на крові.
Мова йде про підрив обороноздатності країни – про державну зраду. З того часу, як я пішов у відставку, президент Порошенко довів спецслужби до морального і професійного розпаду», – наголошує Наливайченко.

«Українське суспільство і міжнародні партнери, які ці роки допомагали українській армії, мають одержати від влади чіткі і адекватні відповіді у вигляді відставок і посадок корупціонерів та тих, хто їх покриває», – вважає Валентин Наливайченко.

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