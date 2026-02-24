Пальне в Україні дорожчає

В Україні наприкінці минулого тижня, з 18 по 20 лютого, гуртові ціни на бензин і дизель різко пішли вгору після здорожчання на зовнішньому ринку. Це змусило великі мережі підняти роздрібні ціни вже у вихідні, пише галузеве видання Enkorr.

Зокрема, із 20 лютого на 1 гривню за літр підвищили ціни ОККО і WOG. Пізніше аналогічне підвищення провели UKRNAFTA і UPG. В результаті середня вартість бензину та дизеля в мережах досягла рекордних рівнів – майже 65 грн/л.

Згідно з моніторингом Консалтингової групи «А-95»:

з 18 по 20 лютого гуртова ціна бензину зросла на 0,50 грн/л – до 52,50 грн/л;

дизель подорожчав на 1,37 грн/л, до 53,32 грн/л.

На заправках середня роздрібна ціна бензину і дизеля додала по 50 коп./л і сягнула максимальних показників з початку 2022 року – 61,49 грн/л та 61,15 грн/л, відповідно.

Ціни на скраплений газ залишилися практично без змін – близько 38,52 грн/л, хоча в окремих мережах були незначні коригування.

Експерти пояснили подорожчання впливом зростання котирувань на європейських ринках. Якщо світові ціни на нафту й надалі залишатимуться високими, пальне в Україні може дорожчати й далі.