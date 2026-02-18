Дефіциту дизелю в Україні не буде

Зупинка постачання дизельного пального з Угорщини та Словаччини навряд чи суттєво вдарить по українському ринку, попри гучні політичні заяви Будапешта та Братислави. Україна зможе компенсувати ці обсяги за рахунок інших напрямків імпорту, повідомив директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн для Forbes Ukraine.

Після того як міністр закордонних справ Угорщини Пітер Сійярто та премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо оголосили про припинення експорту дизелю до України через зупинку транзиту російської нафти трубопроводом «Дружба», на ринку з’явилися побоювання щодо можливого дефіциту пального.

Однак, ці ризики перебільшені, переконує Сергій Куюню. За даними експерта, Угорщина та Словаччина разом забезпечували близько 9% українського імпорту дизельного пального – приблизно 630 тис. тонн у 2025 році.

«Ми вже проходили подібні ситуації. Восени майже місяць не було прокачки через проблеми на заводах в Угорщині, і це не призвело до дефіциту. Український ринок сьогодні достатньо диверсифікований, тому ми можемо спокійно перекрити ці обсяги», – пояснив Куюн.

За його словами, трейдери можуть переорієнтуватися на постачання з інших країн Європи та з морських напрямків, тож навіть тимчасова зупинка експорту з боку Угорщини та Словаччини не має критичного значення для забезпечення АЗС пальним.

Що відомо про призупинення поставок дизелю?

Сійярто звинуватив Україну у «політичному шантажі» та перебоях із постачанням нафти до Угорщини. За його словами, умови для відновлення роботи нафтопроводу є, а поставки сирої нафти морем очікуються з середини березня. Водночас він підтвердив, що постачання дизельного палива до України зупинене і відновиться лише після відновлення транзиту російської нафти через «Дружбу» в напрямку Угорщини.

Премʼєр Словаччини Роберт Фіцо своєю чергою заявив, що компанія Slovnaft призупиняє експорт дизельного палива до України та інших країн, а все вироблене в Словаччині паливо спрямовуватиметься виключно на внутрішній ринок. Він також припустив, що зупинка транзиту є політичним рішенням президента України Володимир Зеленський, і в такому разі Словаччина може переглянути свою позицію щодо підтримки євроінтеграції України та співпраці у сфері постачання електроенергії.

Фіцо також припустив, що пошкоджену ділянку трубопроводу «Дружба» поблизу Бродів уже могли відремонтувати, і він має намір звернутися до Європейської комісії для перевірки реального стану магістралі.

Раніше Угорщина та Словаччина намагалися організувати транзит російської нафти через трубопровід Adria. Як писав ZAXID.NET, Хорватія відмовила, пояснивши, що закупівля російської нафти підтримує війну проти України. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга підкреслив, що Угорщина не подала жодного протесту Росії, а натомість звинувачує Україну.

Нагадаємо, 27 січня російські війська вдарили дроном по об’єкту нафтопроводу в Бродах, що на Львівщині. Він є частиною південної гілки нафтопроводу «Дружба», яким російська нафта транспортується до Словаччини та Угорщини. 15 лютого Reuters писав, що прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо звинуватив Україну у затягуванні відновлення роботи нафтопроводу «Дружба».