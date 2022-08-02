Паспорти міліціонерів зберігають їхні начальники

У працівників силових структур Білорусі почали відбирати стандартні паспорти. Вони отримують біометричні паспорти, на додаток до яких видається ID-картка. ID-картки достатньо для будь-яких операцій усередині країни. Водночас без паспорта неможливо виїхати за кордон або отримати візу, пише у вівторок, 2 серпня, «Наша Ніва».

За інформацією журналістів, працівники міліції (переважно це стосується офіцерського складу), зобов'язуються здавати нові паспорти начальнику.

«До цього через те саме пройшли спецслужби, зараз процеси йдуть у міліції, далі, напевно, черга військових. Тепер, щоб виїхати за кордон, потрібно писати рапорт і на виїзд, і на отримання паспорта», – розповів один з офіцерів.

«Все це пояснюється турботою про працівників. Мовляв, це ми вас не в рабство беремо, це ми вас, дурних, страхуємо від дурниць: ось виїдете ви десь, а вас там полонять, катуватимуть, завербують, посадять. Тож ще будьте вдячні», – додав він.

В публікації зазначається, що за минулі два роки Білорусь покинуло багато старших офіцерів, вони приєдналися до демократичного руху.