У Борислав і Східниці тимчасово призупинили водопостачання

На Львівщині у суботу, 9 червня, уранці у м. Борислав та смт. Східниця призупинили централізовану подачу води.
Через інтенсивні опади в Дрогобицькому районі відбулося сильне забруднення води на водозаборі «Рибник», повідомив «Бориславводоканал».
Мешканців Борислава і Східниці тимчасово забезпечуватимуть водою із локальних джерел водопостачання. Очікується, що централізоване водопостачання буде відновлене упродовж дня, повідомив департамент з питань цивільного захисту населення ЛОДА.
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