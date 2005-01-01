У Борислав і Східниці тимчасово призупинили водопостачання

СуспільствоЮлія Поліковська, сьогодні, 09:371650
У Борислав і Східниці тимчасово призупинили водопостачання
У Борислав і Східниці через замулення на водозаборі тимчасово призупинили водопостачання

На Львівщині у суботу, 9 червня, уранці у м. Борислав та смт. Східниця призупинили централізовану подачу води.

Через інтенсивні опади в Дрогобицькому районі відбулося сильне забруднення води на водозаборі «Рибник», повідомив «Бориславводоканал».

Мешканців Борислава і Східниці тимчасово забезпечуватимуть водою із локальних джерел водопостачання. Очікується, що централізоване водопостачання буде відновлене упродовж дня, повідомив департамент з питань цивільного захисту населення ЛОДА.

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