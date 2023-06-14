З часом пацієнту можна буде вставити зубні імпланти

Хірурги Чернівецької обласної лікарні зробили пацієнту нову щелепу з його власного ребра. Чоловік частину кістки втратив під час важкої травми. Він не міг нормально харчуватися та говорити. Хірурги-стоматологи та торакальні хірурги провели складу операцію і допомогли буковинцю повернутися до нормального життя.

Реконструктивно-відновлювану пластичну операцію провели в Чернівецькій обласній клінічній лікарні. Сам процес хірургічного втручання лікарі проводили у два етапи. Спочатку торакальні хірурги вилучили п'яте ліве ребро чоловіка. А після того хірург-стоматолог Микола Токар змоделював з нього імплант потрібного розміру і форми й встановив його на місці відсутньої ментальної ділянки нижньої щелепи. Нову частину кістки зафіксували спеціальною пластиною та гвинтами.

Лікарі відзначають, що операція була важка, адже існував великий ризик крововтрати. «Спеціалісти визначили, що для закриття дефекту нижньої щелепи потрібний фрагмент кістки не менше 7 см. Найбільш оптимальним для імплантації було визначено ребро, оскільки воно найбільш підходило за формою і за структурою», – розповів начальник підрозділу торакальної хірургії Василь ЯЦКІВ.

Медики додають, що через кілька днів після операції пацієнт вже зміг самостійно ходити та швидко відновлювався. І це не зважаючи на те, що операція була складною, додають хірурги.

«Ми хвилювалися, щоб після операції не було обмежень рухів язика, щоб надалі пацієнт мав змогу нормально розмовляти і їсти. Адже довелося працювати у ділянці лицевого нерва. Негативних наслідків вдалось уникнути і після хірургічного втручання пацієнт почувається нормально. Після того, як імплантована кістка приживеться, чоловіку можна буде провести пластику, встановити зубні імпланти й навіть повністю відновити зубний ряд», – додав хірург-стоматолог Микола Токар.

Подібну операцію провели на весні цього року американські хірурги для 21-річної жительки Львівської області. Анна зі Самбора на оперативне втручання полетіла в США, адже на той момент, таку операцію американські лікарі не змогли зробити в Україні. А вже в Техасі жінку успішно прооперували замінивши їй частину щелепи на кістку з власної ноги.

Додамо, що деформацію щелепи Анна отримала через злоякісну пухлину, яку діагностували при народженні – тератому. Така пухлина містить у собі дуже різні тканини – волосся, зуби і злоякісний процес загрожує життю, повідомили в лікарні.