У Чернівцях підтвердилися ще 5 випадків зараження коронавірусом

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Чернівецька область є лідером в Україні за кількістю хворих на Covid-2019

У Чернівцях увечері 19 березня підтвердилися ще 5 діагнозів коронавірусної інфекції Covid-2019. Таким чином загальна кількість випадків захворювання в Україні зросла до 26.

Як повідомила прес-служба МОЗ на Facebook, усі пацієнти ізольовані, їхній стан стабільний.

Додамо, що раніше цього ж дня коронавірус діагностували у 56-річного житомирянина, який нещодавно повернувся з Австрії, а також у ще однієї людини в Києві. Пізніше того ж дня стало відомо про два випадки захворювання на Covid-2019 у мешканців Дніпропетровської області, які нещодавно повернулися з-за кордону.

Також цього ж дня підтвердився діагноз Covid-2019 у 56-річної жінки з Івано-Франківщини, яка померла 17 березня в інфекційній лікарні.

Нагадаємо, що на Буковині ізолювали ціле село, у якому захворіли на коронавірус шестеро членів однієї родини.