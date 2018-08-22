У Держстатистики порахували, що українці їдять більше від норми

В Україні споживають більше вуглеводів, ніж треба

Торік калорійність продуктів харчування, спожитих однією дорослою людиною в Україні, становила 2994 ккал. Про це свідчать дані вибіркового обстеження умов життя домогосподарств, проведеного Державною службою статистики України.

Порівняно з 2016 роком ці показники суттєво не змінились, зазначено в дослідженні.

У Держстатистики нагадали, що нормою для працездатних осіб є 2790,8 ккал на добу, для осіб, які втратили працездатність – 2078,8 ккал.

Порівняння спожитих вуглеводів з нормою на одну особу, натисніть для збільшення

У домогосподарствах з дітьми торік збільшилося споживання риби і рибопродуктів на 10%, фруктів, ягід, горіхів, винограду – на 6%. Скоротилося порівняно з 2016 роком споживання овочів і баштанних на 7%, молока і молочних продуктів та картоплі – на 2% кожного. Залишилося на попередньому рівні споживання м’яса і м’ясопродуктів, яєць, олії та інших жирів, цукру та хліба і хлібопродуктів.

Споживання майже всіх основних продуктів харчування однією особою в багатодітних домогосподарствах було значно нижчим, ніж у домогосподарствах з однією дитиною.

Раніше повідомлялося про те, що 2017 року українці витрачали на харчування (зокрема, харчування поза домом) 49,6% від своїх загальних видатків. У 2016 році ця частка становила 51,4%.

Середня вартість харчування на одну особу торік становила 55 грн на добу проти 46 грн у 2016 році.

Як писав ZAXID.NET, у грудні 2017 року в Україні вперше за 18 років запровадили нові норми харчування, згідно з якими дітям зменшили кількість калорій, а дорослим збільшили кількість білків і зменшили кількість вуглеводів.

Так, калорійність харчування дітям і підліткам знизили на добу на 15% в середньому. Дітям радять їсти менше солодкого (швидких вуглеводів), щодо підлітків Міністерство охорони здоров’я (МОЗ) радить вживати більше білків (м'яса) і менше жирів.

Дорослим рекомендується знизити вживання вуглеводів на добу (знизили на 50 грам), а білків (збільшили на 12 грам) і жирів (збільшили на 15 грам) навпаки збільшити.

МОЗ пояснює такі зміни тим, що нові норми більш збалансовані і корисні для здоров'я.

Нагадаємо, міністр соціальної політики Андрій Рева вважає, що українці витрачають на їжу 50% від доходів через те, що багато їдять.