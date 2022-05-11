Вартість яхти Luna оцінюють у 400 млн євро

У Німеччині в порту Гамбурга арештували яхту Luna, що належить російському мільярдеру Фархаду Ахмедову. Раніше яхта належала іншому російському олігарху Роману Абрамовічу.

Як повідомило 10 травня видання Süddeutsche Zeitung, вартість яхти оцінюють у 400 мільйонів євро. Фархад Ахмедов купив яхту в російського олігарха Романа Абрамовіча, однак потрапив у санкційний список ЄС, тому яхту арештували в порту Гамбурга і заборонили їй залишати порт.

Перед цим Федеральне управління німецької кримінальної поліції (BKA) з'ясовувало, чи справді російський олігарх Фархад Ахмедов стоїть за Ліхтенштейнським трастом, який формально вказаний власником розкішного судна. Після з’ясування структури власності яхта олігарха потрапила під закон про санкції.

66-річний російський мільярдер Фархад Ахмедов родом з Азербайджану. Він потрапив під санкції Євросоюзу на початку квітня. Колишній член Ради Федерації РФ, є соратником президента РФ Владіміра Путіна.

Нагадаємо, що через санкції ЄС у країнах Європи почали масово арештовувати майно російських олігархів, які потрапили до санкційного списку. Зокрема, Німеччина вилучила яхту російського олігарха Алішера Усманова вартістю 600 млн доларів, а Іспанія арештувала 85-метрову суперяхту соратника Путіна Сергія Чемезова та гендиректора «Роснєфті» Ігоря Сєчіна.