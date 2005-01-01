У Херсоні невідомі зловмисники напали на журналіста

СуспільствоЮрій Братюк, сьогодні, 10:54960

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У Херсоні невідомі зловмисники напали на журналіста
Двоє невідомих здійснили напад на активіста ГР «ЧЕСНО» Сергія Нікітенка.

В понеділок, 18 червня, двоє невідомих здійснили напад на журналіста та активіста ГР «ЧЕСНО» Сергія Нікітенка.

Про це повідомив сам журналіст на своїй сторінці у Facebook. Нікітенко заявив, що двоє зловмисників чекали саме його біля автостоянки.

«Після побиття нападники сіли в автомобіль з транзитними номерами. Вся інформація у поліції. Били мовчки. Пов’язую це винятково з моєю професійною діяльністю. Врятувало те, що я завжди готовий до такого розвитку подій і вчасно згрупувався», - заявив Нікітенко.

На місце події викликали «швидку» і поліцію. Правоохоронці встановлюють подробиці інциденту.

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