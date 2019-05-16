У Києві чоловік намагався продати квартири, які без дозволу побудував на горищі

Чоловік розпочав самовільне переобладнання горища під житлові квартири

Житель Голосіївського району Києва вирішив незаконно побудувати на горищі будинку по вулиці Паньківській квартири для продажу. Про це повідомили в прокуратурі Києва.

Досудовим розслідуванням встановлено, що чоловік на підставі підроблених документів зареєстрував 8 квартир (яких насправді не існувало), що начебто утворилися в результаті переобладнання горища на мансардний поверх будинку.

«Підробивши розпорядження Голосіївської РДА, молодик узаконив право розпорядження та користування вказаним майном та зареєстрував за собою право власності на всі «новоутворені» квартири», - йдеться у повідомленні.

Надалі, не маючи дозвільної документації, чоловік розпочав самовільне переобладнання горища під житлові квартири з метою їхньої подальшої реалізації та отримання грошової вигоди.

На сьогодні чоловіку повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 356, ч. 4 ст. 358 КК України (самоправство та використання підроблених документів).

Нагадаємо, раніше прокуратура Києва оголосила колишньому працівнику Національної поліції про підозру в причетності до шахрайського заволодіння квартирою професора фізико-математичних наук.