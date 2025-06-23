Суд виніс вирок трьом обвинуваченим у вбивстві трирічного сина ексдепутата Соболєва

Шевченківський районний суд Києва ухвалив вирок у справі про замах на ексдепутата Київської обласної ради Вʼячеслава Соболєва, внаслідок якого загинув його трирічний син. Про це у понеділок, 23 червня, повідомили Офіс генерального прокурора та «Судовий репортер».

Колишнього учасника Антитерористичної операції Андрія Леврегу суд визнав винним у закінченому замаху на умисне вбивство, вбивстві через необережність, а також незаконному поводженні з вогнепальною зброєю. Йому призначили покарання у вигляді позбавлення волі строком на 15 років. Сам Леврега свою провину визнав тільки частково. За його словами, він не планував нікого вбивати, а лише мав налякати Соболєва.

Також вироки отримали співучасники злочину Юрій Ткаченко та Євген Семенов. Суд визнав їх винними у пособництві в закінченому замаху на умисне вбивство та призначив їм покарання у вигляді позбавлення волі строком на 13 років. Обидва зловмисники свою провину заперечували.

«Снайпер та його пособники заздалегідь підготували зброю, складові частини до неї, боєприпаси та засоби конспірації. Також підшукали спеціальне приміщення, в якому перед та після вчинення злочину зберігали все необхідне для реалізації злочинного умислу, направленого на скоєння замовного вбивства з корисливих мотивів. Тривалий час вони ретельно готувалися: спостерігали за місцем перебування потерпілого, здійснювали пристрілку зброї на полігоні та інші дії», – йдеться у повідомленні Офісу генерального прокурора.

Підозрюваний в організації злочину Юсуп Абуєв перебуває у міжнародному розшуку.

Ексдепутат В'ячеслав Соболєв разом з дружиною Інною

Замах на В’ячеслава Соболєва та вбивство його сина

1 грудня 2019 року у Шевченківському районі Києва на перехресті вулиць Гетьмана Павла Скоропадського (тодішня вул. Льва Толстого) та Тарасівської біля ресторану «Маріо» розстріляли автомобіль Range Rover. У машині перебували тодішній депутат Київської облради В’ячеслав Соболєв, його дружина та трирічний син Олександр. Внаслідок стрілянини дитина загинула.

2 грудня поліція Києва затримала трьох підозрюваних у злочині: снайпера та двох його спільників. 4 грудня суд обрав для підозрюваних запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. За даними правоохоронців, мішенню снайпера був В’ячеслав Соболєв, однак він промахнувся та вбив хлопчика.

Додамо, що В’ячеслав Соболєв – засновник першої мережі донецьких супермаркетів «Обжора». За даними «Слідство Інфо», цю мережу звинувачували у сплаті податків бойовикам на Донбасі, що є фінансуванням тероризму. Сам Соболєв заявляв, що давно не володіє мережею. Серед причин замаху на Соболєва правоохоронці називали його підприємницьку діяльність.