У Кракові двоє студентів з України важко поранили свого співвітчизника

Із колотими ранами спини та сідниць потерпілого госпіталізували

СвітАндрій Стець, 20 листопада6471

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У Кракові двоє студентів з України важко поранили свого співвітчизника
фото ілюстративне
Інцидент трапився неподалік гуртожитків одного з місцевих ВНЗ

У польському Кракові поліція затримала 19- і 21-річного українців, котрі вночі важко поранили свого співвітчизника – 21-річного студента. Про це повідомляє «Польське радіо».

Як повідомляється, інцидент трапився по вулиці Скаржинського, неподалік гуртожитків одного з місцевих вишів.

Напад трапився пізно ввечері у вівторок, 19 листопада. 21-річного студента з України важко поранили ножем. Із колотими ранами спини та сідниць потерпілого госпіталізували.

Поліція і прокуратура цілу ніч працювала на місці інциденту. Правоохоронці вивчили сліди, допитали свідків та вивчили записи з камер відеоспостереження.

Зрештою, злочинців затримали у середу після обіду у їхній краківській квартирі. Слідчі з’ясовують роль затриманих у нападі, а також мотиви їхнього злочину.

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