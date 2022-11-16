На ранок середи, 16 листопада, у Львові майже скрізь відновили електропостачання. Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

«Відновили електропостачання по майже всьому місту. Маємо поодинокі повідомлення про ті будинки, де ще немає електрики. Працюємо над цим», – ідеться в повідомленні.

Також у місті відновили подачу гарячої і холодної води та опалення.

На 8:00 у Львові на маршрути також виїхало 57 трамваїв та 59 тролейбусів. Додатково випустили 15 автобусів.

«30% світлофорів у місті вже працює. Не забувайте про правила дорожнього руху та дотримуйтеся безпечної швидкості», – сказав Андрій Садовий.

За словами голови Львівської обласної військової адміністрації Максима Козицького, окрім Львова електропостачання відновили у Золочеві, Бібрці, Перемишлянах. Унаслідок російської атаки без світла вчора залишилися 700 тисяч абонентів.

Напередодні, 15 листопада, Україна пережила найбільш масовий ракетний обстріл Росією з початку повномасштабного вторгнення. По Львівщині ворог випустив 10 ракет, зруйнувавши три об’єкти критичної інфраструктури. Також під час обстрілів постраждав один чоловік – його госпіталізували у важкому стані.

Нагадаємо, що школи і садочки у Львові працюють в режимі чергових груп.