У середу, 16 листопада, садки та школи працюватимуть у режимі чергових груп, а через перебої з електропостачанням занять у навчальних закладах Львова не буде.

Як повідомив міський голова Львова Андрій Садовий, у школах і садках чергуватимуть учителі та вихователі, самих занять у навчальних закладах не буде.

«Якщо ви не маєте з ким залишити дитину, то її можна привести до навчального закладу. Дітей у закладах забезпечимо перекусом», – повідомив Андрій Садовий.