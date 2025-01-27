Таблиця була на фасаді будинку з 23 грудня 2024 року до 27 січня 2025 року

У Львові, у понеділок 27 січня, демонтували присвячену російському письменнику Льву Толстому таблицю на вулиці Кардинала Гузара, 7. Таблицю у грудні 2024 року встановили троє львівських художників – Олег Сусленко, Анастасія Шергіна та Любомир Сікач. У коментарі ZAXID.NET Сусленко назвав встановлення таблиці іронією і додав, що її художники розмістили на фасаді вдруге, оскільки першу таблицю також демонтували. Перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко повідомив, що місто не надавало жодних дозволів на встановлення об'єкта.

На таблицю звернула увагу секретарка робочої групи з питань декомунізації при Львівській ОВА Анна Герич. Вона ввечері 26 січня опублікувала у Facebook фото об'єкта. На табличці напис «на цьому будинку висіла меморіальна дошка (2014-2022) присвячена людині Епохи Шевченка» та зображення силуету Льва Толстого. На Google maps можна знайти фото вулиці, на яких видно, що на Кардинала Гузара, 7 була таблиця на честь російського письменника.

«Всім мешканцям будинку нормально живеться з тим примазаним до Шевченка привидом Толстого? Може по Львову є ще такі таблиці? Може тут ще які адепти ходять "хресним ходом" з московською сектою за старим календарем?», – написала Анна Герич.

У коментарі ZAXID.NET Олег Сусленко, який також є викладачем Львівської національної академії мистецтв, розповів, що таблицю встановив разом із двома своїми колегами – Любомиром Сікачем та Анастасією Шергіною ще 23 грудня 2024 року. Про цю подію Сусленко повідомив у Facebook. Виготовив таблицю художник Євген Коршунов, який зараз служить у ЗСУ. Сусленко пояснив, що митці встановлюють таблицю вдруге, бо першу, яка з’явилася у червні 2024 року, також демонтували.

Олег Сусленко переконує, що встановлення таблиці нібито було іронією, яку суспільство не сприйняло. «Встановити таблицю попросив наш друг та художник Євген Коршунов, який у червні 2024 року мав виставку в галереї, яка є в цьому будинку. Дошка, яка присвячена меморіальній дошці, є частиною його виставки. Наскільки я ознайомлений з фабулою мистецького твору, на стіні висіла табличка з написом "вулиця названа на честь Льва Толстого, письменника епохи Шевченка". Ми сміялися роками, бо такої «епохи Шевченка» не існувало. Була епоха романтизму. Епоха Шевченка це все одно, що глобус України або Ісус Христос народився в Карпатах, або футболісти КНДР перемогли на Чемпіонаті світу з футболу», – сказав Олег Сусленко.

Встановлення таблиці у грудні 2024 року. Фото зі сторінки Олега Сусленка

Художник розповів, що коли демонтували оригінальну табличку з присвятою Льву Толстому, то Коршунов вирішив створити артоб'єкт та зіронізувати над словесною конструкцією «епоха Шевченка». Вперше таку таблицю встановили у червні 2024 року. Сусленко зазначив, що її демонтували невідомі. Після цього, у грудні 2024 року, художники знову встановили дошку. Сусленко додав, що втретє таблицю вже не встановлюватимуть.

«Виявилось, що наша іронія заскладна для сучасного українського суспільства. Моя реакція на те, що таблицю демонтували, є така, що лежить в основі до сучасного методу всієї незручної, занадто модерної культури як така, що не на часі. Як така, що збурює суспільство. Шкода, що вона така. Якщо модерна культура буде не на часі, то її не буде, як і цієї дошки», – сказав художник.

У понеділок, 27 січня, заступник міського голови Андрій Москаленко повідомив, що працівники Личаківського райадміністрації демонтували табличку.

Нагадаємо, що у Львові урочисто відкрили вулицю імені Патріарха Любомира Гузара у травні 2023 року. Раніше вулиця називалася на честь російського письменника Льва Толстого, але у червні 2022 року Львівська міськрада погодила перейменування.

Додамо, що 45-річний Олег Сусленко з 2014 року викладає на кафедрі графічного дизайну Львівської національної академії мистецтв. У жовтні 2021 року ZAXID.NET повідомляв, що Львівський палац мистецтв через скарги відвідувачів зняв з виставки «100 років самотності» дві картини Сусленка, на яких були написи «Suck my dick» і «Кiss my ass». Зникнення робіт випадково помітив сам художник і заявив, що це цензура.