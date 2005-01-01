У Львові патрульні затримали чоловіка, який сокирою пошкодив вітрини і банкомат

Чоловік сокирою пошкодив банкомат та вітрини

У ніч із неділі на понеділок близько опівночі патрульні отримали звернення від мешканців про хуліганські дії на вул. Володимира Великого. Очевидці повідомили, що невідома особа сокирою побила вікна в магазині.

Зловмисник, за словами свідків, побіг у напрямку вул. Бойчука. Інспектори, отримавши орієнтування, почали наздоганяти зловмисника. Утікаючи, чоловік викинув знаряддя, яким, за словами очевидців, вчинив злочин.

Патрульні затримали підозрюваного. 45-річний чоловік не заперечував своєї вини. Він зізнався, що також розбив банкомат на вул. Петлюри. Свій вчинок чоловік пояснив тим, що не отримав пенсію, яку дають зазвичай до 10 числа кожного місяця і це його обурило.

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На місце події викликали слідчо-оперативну групу. Згодом, патрульні доставили чоловіка у Франківський відділ поліції. Наразі вирішується питання про кваліфікацію злочину та відкриття кримінального провадження.