Ділянка, де Володимир Максимів продавав автомобілі

У Львові з 2021 року підприємець незаконно використовував комунальну ділянку на вулиці Поліській, поблизу Галицького перехрестя, для продажу автомобілів. Орендар звільнив землю лише після того, як нацполіція відкрила кримінальне провадження. За інформацією ZAXID.NET, йдеться про Володимира Максиміва. У прес-службі Львівської міської ради розповіли, що підприємець орендував суміжну земельну ділянку, яку також використовував для продажу авто.

«Ще у листопаді 2021 року самоврядний контроль фіксує порушення земельного законодавства, а саме – самовільне захоплення ділянки. Хто це зробив, довго шукати не довелося – особа, що орендувала ділянку поруч. Тільки-от площа орендованої землі під паркування – 0,24 сотки, а комунальної землі "прихопили" вдесятеро більше – аж 20 соток. І не просто "прихопили", а ще й активно впровадили тут бізнес – облаштували продаж автомобілів. Звичайно, не сплачуючи за це в міський бюджет ні копійки», – розповіли у департаменті містобудування ЛМР.

У ЛМР зазначили, що зверталися до правоохоронців у 2021 році, але ті не вбачали порушень у діях орендаря. У 2023 році місто знову зафіксувало самозахоплення земельної ділянки. Тоді Володимир Максимів розірвав угоду на користування меншої ділянки поряд, але продовжив працювати на самозахопленій території. Звільнив її лише коли правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 статті 197-1 Кримінального кодексу України (самовільне зайняття земельної ділянки). Чоловікові загрожує обмеженням волі до чотирьох років або позбавлення волі до двох років.

У коментарі ZAXID.NET керівниця управління державного контролю за використанням та охороною земель департаменту містобудування ЛМР Світлана Бордіян розповіла, що наразі невідомо, скільки збитків місту за два роки завдав орендар. «У межах кримінальної справи збитків ще не встановили. Коли все буде відомо, то міська рада в інтересах територіальної громади вживатиме заходів», – додала Світлана Бордіян.